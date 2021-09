Sabato 11 Settembre 2021, 05:01

L'OPERAZIONE

Centri benessere e termali ok in provincia di Latina. Delle trenta strutture controllate dai carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità tra i territori di Frosinone e Latina, infatti, ventuno erano pontine e tutte sono risultate essere in regola. La maglia nera stavolta è toccata ai ciociari. I militari pontini hanno aderito alla campagna del Ministero della Salute, condotta su tutto il territorio nazionale nelle strutture per servizi e trattamenti estetici. Sono state complessivamente 628 le attività controllate, e in 95 casi sono state accertate irregolarità, circa il 15 per cento. Per fortuna soltanto in undici casi è stato necessario emettere provvedimenti di sospensione, a causa di gravi carenze. Le principali violazioni hanno riguardato la corretta attuazione delle misure anticovid relative, in particolare è riportato in una nota «al mancato uso di dispositivi di protezione individuale e mascherine, assenza delle operazioni di sanificazione periodica, di informazioni a favore delle utenze circa le norme di comportamento, di distanziamento interpersonale e di capienza massima negli ambienti; mancata valutazione del rischio epidemico all'interno delle strutture». In undici casi invece la sanzione ha riguardato il mancato controllo del green pass all'accesso e quindi al divieto di ingresso se privi della certificazione verde che attesta l'avvenuta vaccinazione o negatività al tampone nelle 48 ore precedenti, e a servizi non attualmente erogabili, come gli ambienti altamente caldo-umidi (bagno turco). Altre 104 violazioni «hanno riguardato si spiega ancora - situazioni di irregolarità per motivi di pulizia ed igiene degli ambienti utilizzati nei trattamenti termali e di benessere, carenze strutturali e autorizzative sul corretto esercizio delle attività e presenza di personale privo di idonea qualifica professionale per lo svolgimento di attività estetiche e massaggi».

Ste.Bel.

