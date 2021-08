Sabato 14 Agosto 2021, 05:01

SAN FELICE CIRCEO

La Polizia di Stato Questura di Latina, in conformità a quanto definito in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Maurizio Falco in cui si è stabilito un piano di controllo coordinato del territorio in tutti i comuni rivieraschi, anche con l'intervento sinergico delle Polizie Locali, ha intensificato i controlli nei luoghi in cui si concentra la vita notturna a San Felice Circeo.

In tale ottica sono stati effettuati accurati controlli anche a seguito di quanto accaduto nell'ultimo fine settimana proprio a San Felice Circeo, dove una ragazza di 16 anni dopo aver abusato nel consumo di sostanze alcoliche ha riportato una grave intossicazione. E' l'ennesimo caso che si verifica in provincia dopo quelli di Gaeta, Formia e di latina dove una ragazza è finita in coma etilico dopo aver convinto una donna ad acquistare della vodka per il gruppo di minorenni (donna che tra l'altro è stata denunciata).

Al Circeo i poliziotti della Squadra Mobile hanno accertato che la giovane, in compagnia di un'amica anch'essa minorenne, aveva consumato bevande alcoliche all'interno di un bar del centro storico di San Felice Circeo. Per questo il titolare dell'attività è stato deferito alla Procura della Repubblica per non essersi sincerato dell'età delle ragazze prima di somministrare loro alcolici.

Ulteriormente, la Squadra di Polizia Amministrativa della Questura, su disposizione del Questore, ha eseguito una serie di verifiche e controlli, finalizzati anche a dissuadere i gestori degli esercizi di ristorazione dal commettere tali gravi e pericolose condotte, che mettono a repentaglio la salute dei più giovani. Sono stati controllate numerose attività e nei confronti di una di esse è stata contestata la prevista sanzione in quanto non in regola con le certificazioni sull'impatto acustico.

