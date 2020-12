Vaccino, disabili

dimenticati

Campagna vaccinale al via. Tra le categorie prioritarie sono stati inseriti gli anziani nelle Rsa. Le statistiche, anche se non sono aggiornate, dicono che nel nostro Paese si registrano 12,8 milioni di disabili, dei quali 4,1 milioni non autosufficienti (85%), di cui circa 2,4 milioni non in ospedale e circa 300 mila anziani ospiti nelle strutture residenziali (e sono quelli da vaccinare), mentre altri 2 milioni di disabili non autosufficienti vivono in famiglia. Che non hanno alcuna priorità, ovvero devono aspettare il loro turno. Se riusciranno ad arrivare ad avere questa opportunità.

Armando Santoro

Se il virus uccide

anche la Via della Seta

I cambiamenti storici stanno avvenendo con un'accelerazione prima impensabile. Circa un anno fa tutti i giornali parlavano della Nuova Via della Seta come una grande occasione per l'Italia, permettendo il collegamento più stretto con l'economia cinese, ma il virus proveniente da Wuhan ha stroncato ogni possibilità di sviluppo di questo progetto. Paradossalmente il vaccino contro il Covid-19 non proviene dalla Cina, bensì dall'America. Ciò ridefinisce plasticamente la realtà dei rapporti internazionali, con la Cina che è sempre più chiusa in se stessa e isolata, e gli Stati Uniti che ora guidano il riscatto dell'Occidente e che con Biden potranno ulteriormente tornare alle vecchie alleanze. Chi avrebbe mai detto che ci sarebbe stato questo colpo di scena? Nemmeno un film di Hollywood avrebbe potuto avere un copione così avvincente.

Cristiano Martorella

