I cantanti Gianna Nannini, Nina Zilli, Paolo Jannacci e Irama saranno alcuni tra gli ospiti del quarto e ultimo appuntamento con Qui e adesso, lo show di Massimo Ranieri in onda stasera alle 21.20 su Rai3. Insieme a loro, come nelle puntate precedenti, non condividerà solo il palcoscenico del teatro Sistina di Roma, ma anche il dietro le quinte del camerino, una cornice naturale per conversare, raccontare e provare la scena, in una sorta di doppio fondo che permette di andare oltre i riti canonizzati dello show televisivo per abbracciare una dimensione più intima e condivisa. Al resto ci pensa il talento di Massimo Ranieri, che alla soglia dei 70 anni, il prossimo 2021, è ancora capace di intrattenere come pochi e di domare la scena con alcuni dei suoi cavalli di battaglia rivisitati con nuovi arrangiamenti. In scena con lui, infatti, anche l'orchestra che da sempre lo segue nei suoi spettacoli itineranti e un giovane corpo di ballo che accompagnerà le esibizioni degli artisti. Nel cast fisso del programma anche i comici Maria Di Biase, il gruppo The Jackal capitanato da Ciro Priello e il duo musicale chitarra e voce EbbaneSis formato da Viviana Cangiano e Serena Pisa, capaci di spaziare tra i generi, dal rock allo swing, tenendo a mente la tradizione partenopea (ascoltare in rete la loro reinterpretazione del classico dei Queen Bohemian Rhapsody per credere).