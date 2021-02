© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA STORIASi sa che Valerio Catoia è ormai una celebrità in tutta Italia e fra pochi giorni lo sarà ancora di più. Campione di nuoto, eroe nazionale per aver salvato una bambina di dieci anni dall'annegamento mentre si trovava a Sabaudia in spiaggia con la famiglia, premiato come Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella, Latina gli deve molto sia come buon esempio per i giovani che per l'immagine del territorio, anche se il merito delle sue azioni è tutto suo e dei suoi genitori per l'educazione che gli hanno dato.La novità è che nei prossimi giorni Valerio Catoia calcherà nuovamente le scene nazionali, perché sarà testimonial per una campagna di sensibilizzazione contro l'odio social ideata dalla Polizia postale. Lo ha annunciato Presa Diretta su Rai Tre nella serata di lunedì, nel corso di un'intervista a Valerio e a suo padre Giovanni, finanziere a Palazzo M. Valerio infatti nonostante sia sempre sorridente, educato, un perfetto gentiluomo, è stato preso di mira da giovani che su facebook si sono divertiti ad insultarlo e deriderlo per il suo fisico da nuotatore associato alla sindrome di Down. Una condizione probabilmente inaccettabile per qualcuno, che dietro una tastiera si è trasformato in leone tirando fuori il peggio di sé. Valerio è stato quindi vittima, in passato, di episodi di bullismo in rete. Ad accorgersene era stato proprio suo padre, che aveva iniziato a rispondere direttamente ai messaggi degli odiatori, ricevendo per tutta risposta sua volta altre offese e insulti.«Sarà girato a Latina nei prossimi giorni ci spiega Giovanni Catoia un breve film documentario su di lui. È stato scelto, credo, per la sua doppia veste di eroe nazionale e vittima di bullismo online: tutto è nato da un convegno sul tema che si è tenuto l'anno scorso, dopo il quale siamo stati poi ricontattati. Nel girato si parlerà probabilmente della sua esperienza e sarà una campagna molto pubblicizzata nelle scuole. La polizia si è molto affezionata alla figura di Valerio, penso per il fatto che per lavoro sia molto vicina ai ragazzi e più sensibile a certi temi, questo non può che farci piacere». Insomma di essere presi di mira dai bulli succede anche ai campioni e agli eroi nazionali: nei giorni scorsi anche la senatrice Liliana Segre, una vita al servizio della Memoria e dei giovani con la sua testimonianza sempre diretta e toccante sull'Olocausto, peraltro cittadina onoraria di Latina, è stata sbeffeggiata e insultata sui social network sotto la fotografia che la ritraeva in fase di vaccinazione anticovid.