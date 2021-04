27 Aprile 2021

L'INCARICO

La presidente nazionale del gruppo Donne Imprenditrici di Fipe, Valentina Picca Bianchi, è la nuova commissaria della Fipe Confcommericio Lazio Sud. L'incarico le è stato conferito qualche giorno fa, nella sede della Fipe-Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi di Roma, alla presenza del direttore nazionale Roberto Calugi, e del direttore regionale di Confcommercio Lazio e Lazio Sud Salvatore Di Cecca, insieme al presidente di Confcommercio Lazio e componente la Giunta nazionale Giovanni Acampora. E allora con la neo commissaria abbiamo analizzato il momento di forte difficoltà che stanno attraversando queste imprese: «Non serve una grande capacità di lettura per constatare quello che stiamo vivendo da 15 mesi a questa parte. E' una situazione drammatica, sicuramente onerosa a livello di responsabilità a tutti i livelli, dall'imprenditore al dirigente della associazioni. E noi abbiamo ora più che mai il dovere di dare una visione di ripartenza per un futuro che possa far rimanere in equilibrio e in carreggiata, il maggior numero di imprese».

Che cosa c'è da fare subito? «E' necessario far resistere il maggior numero di aziende per non perderle. Quando si potrà ricominciare tutti a lavorare, ed è sicuramente questa la miglior medicina, bisognerà cercare di ricostruire un tessuto che non è solo imprenditoriale ma direi anche socio culturale. In questo modo, tutti insieme, potremmo dare una spinta al nostro meraviglioso territorio, un luogo che amo in maniera incredibile e che ha da vantare meraviglie e bellezze uniche, dal mare ai monti. Abbiamo tutti i requisiti per stare in prima linea».

Valentina Picca da quasi due anni è alla guida delle donne imprenditrici Fipe italiane, dunque cosa potrà portare di questa esperienza nel nuovo ruolo? «L'esperienza fatta in un tempo apparentemente vuoto del Covid è in realtà colmo di esperienze. Posso dire con grande orgoglio che quello che ho trovato in tutte le donne è la passione, grande senso di equilibrio e di responsabilità. Per loro non si può parlare di ripartenza perché non si sono fermate mai. Il sistema che abbiamo messo in piedi con le donne imprenditrici credo sia la giusta ricetta per condurre questo territorio verso una ripartenza. Fondamentale è guardare le cose con un'ottica diversa, quella delle donne appunto». Guardando a un futuro più lontano la commissaria non ha dubbi: «Appena ci sarà il via libera i locali si riempiranno perché tutti hanno voglia di tornare a socializzare».

Francesca Balestrieri

