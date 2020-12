© RIPRODUZIONE RISERVATA

CERVETERIBosco di Valcanneto ancora nel mirino degli incivili. Questa volta nelle sembianze probabilmente di proprietari delle seconde case che hanno abbandonato nei pressi del bosco i resti del cenone natalizio. Sacchetti di immondizie lanciati tra l'erba e vicino ai corsi d'acqua per la rabbia dei residenti che da tempo segnalano come il polmone verde della frazione di Cerveteri sia spesso trasformato in una pattumiera a cielo aperto. Senza dimenticare chi si reca nel bosco per tagliare la legna da bruciare nei camini nonostante la normativa lo proibisca. Un malcostume che si sarebbe acuito dopo il lockdown, aggravato anche da atti di vandalismo lungo i sentieri del bosco dove staccionate, panchine e cestini per i rifiuti in varie occasioni sarebbero stati devastati. Solo qualche tempo fa ignoti avevano perfino scaraventato la carcassa di un'automobile tra gli alberi. I giorni di Natale, nonostante la zona rossa, non hanno impedito ad alcune persone di gettare sacchetti di spazzatura nelle strade decentrate della frazione e nelle aree verdi. Uno scenario indecoroso che sul web in molti hanno immortalato, sollecitando maggiori controlli nella frazione dove non sarebbero rari gli episodi di teppismo soprattutto nelle ore notturne. Nel mirino sono finiti i proprietari delle seconde case, quasi sempre romani, che non rispetterebbero la raccolta differenziata, spesso non sarebbero nemmeno in possesso dei mastelli, preferendo abbandonare l'immondizia nelle strade. Anche i corsi d'acqua sarebbero le location preferite dagli incivili che di recente avrebbero anche lasciato sugli argini mobili, elettrodomestici e materiale ingombrante. Oggetti lanciati dai ponti che cadrebbero in acqua e finirebbero per sfociare in mare, causando seri problemi di inquinamento ambientale. Gli abitanti di Valcanneto sono tornati a sollecitare l'implementazione delle telecamere di sicurezza nelle strade come deterrente in grado di frenare l'escalation di atti di inciviltà e teppismo. Segnalazioni di danni alle auto in sosta nelle strade di Valcanneto non sono rare sui social da parte di cittadini indignati.IL MALCOSTUMESui marciapiedi limitrofi alle casette per la raccolta degli abiti dismessi ed in alcune aree verdi decentrate sono stati abbandonati sacchi di rifiuti contenenti i resti dei banchetti festivi. Un malcostume che soprattutto a Cerenova dalla fine della quarantena ha avuto una inquietante escalation, a conferma che gli incivili se ne infischiano delle regole nonostante nei giorni precedenti al Natale una decina di persone, nelle frazioni di Cerenova, Campo di Mare e vicino Valcanneto, sorprese dagli occhi elettronici ad abbandonare rifiuti sui marciapiedi, erano state salatamente multate dalla polizia locale.Gianni Palmieri© RIPRODUZIONE RISERVATA