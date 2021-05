28 Maggio 2021

IL CASO

Le prenotazioni del vaccino Pfizer per i maturandi laziali ieri sono partite con un inciampo, dovuto alla mancata previsione delle classi di età dei ripetenti. Anche numerosi ragazzi pontini hanno rischiato di rimanere esclusi. A mezzogiorno la Regione Lazio ha dato l'avvio alle prenotazioni dei vaccini anti-Covid dedicati a quanti si accingono a sostenere l'esame di Stato dell'ultimo anno di scuola superiore. Ma è subito emerso che chi aveva perso più di un anno di scuola non poteva avere alcun appuntamento. Inserendo, infatti, il proprio codice fiscale sulla piattaforma regionale il percorso si interrompeva bruscamente per non corrispondenza ai criteri di età previsti. Un piccolo disastro mal digerito dal popolo del web che sulla pagina Facebook di Salute Lazio si è fatto sentire, costringendo la Regione a correre ai ripari e a rimuovere il filtro.

LA TESTIMONIANZA

«Mi sono sentita discriminata, ma per fortuna tutto si è risolto per il meglio». A tirare il sospiro di sollievo ieri pomeriggio è stata una ragazza frequentante il liceo dell'istituto Giulio Cesare di Sabaudia, prossima all'esame di maturità. Racconta della doccia fredda subita non appena si è resa conto che essendo nata nel 2000 non avrebbe potuto vaccinarsi: «Mentre i miei compagni, uno dopo l'altro comunicavano l'appuntamento fissato, io sono rimasta incredula. Per noi la vaccinazione non è soltanto andare all'esame in piena sicurezza ma è un ritorno verso la normalità. Ora che tutto è stato risolto sono davvero felicissima».

LE INAUGURAZIONI

Martedì 1 giugno, saranno inaugurati in provincia di Latina due nuovi hub alla presenza dell'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato e della direttrice generale della Asl pontina Silvia Cavalli. L'appuntamento è alle 15 presso lo stabilimento Abbvie di Aprilia e alle 16 all'ex Rossi Sud. L'apertura di un nuovo centro vaccinale e dell'estensione di quello già attivo sulla Monti Lepini darà ulteriormente forza alla rete pontina che fino a ieri ha consentito di somministrare oltre 226mila dosi di vaccini anti-Covid. Le inoculazioni effettuate nella giornata di ieri, alle 17 ed a operazioni non ancora terminate, hanno raggiunto quota 4.372.

Rita Cammarone

