Con 416mila dosi di farmaci anti-Covid somministrate in provincia di Latina dall'inizio della campagna vaccinale, la rete pontina cambia di nuovo piano. Ieri le prime avvisaglie con l'invio di sms agli utenti già in fila presso gli hub, indirizzati verso un cambio di sede immediato. Soprattutto nella città capoluogo, dall'ex Rossi Sud al teatro San Francesco.

A partire da oggi, infatti, i richiami Astrazeneca a Latina saranno effettuati esclusivamente nell'hub ex Rossi Sud. La somministrazione del vaccino anglo-svedese avrà luogo in un'apposita ala, che sarà gestita dalla Asl. Nel grande spazio lungo la 156 Monti Lepini resta inalterato il servizio gestito dalla Croce Rossa per l'inoculazione del Pfizer. Dal primo luglio è stato restituito alla funzione di centro anziani il Vittorio Veneto, da dove a Latina era iniziata la campagna vaccinale prima con l'Astrazeneca e poi con il Pfizer. Il teatro San Francesco, sempre nel capoluogo, deputato a centro di somministrazione Astrazeneca dall'aprile scorso, diventerà da oggi esclusivamente centro Pfizer. Il vaccino Astrazeneca continuerà ad essere inoculato presso l'ospedale Fiorini di Terracina e negli appositi locali del centro commerciale Itaca di Formia. Nel Sud Pontino, infatti, è stato chiuso l'hub allestito a Formia nei locali di via Spaventola, di proprietà della Provincia di Latina. Nel centro commerciale Itaca, inoltre, dove continuerà ad essere somministrato anche il farmaco Pfizer, il servizio vaccinale sarà esteso fino alle 23.

La campagna itinerante, iniziata timidamente il 30 giugno scorso a Latina, prosegue con numeri interessanti lungo la costa. Martedì il camper posteggiato nei pressi della Pineta di via della Batteria è stato raggiunto da 240 persone che, senza prenotazione, sono state vaccinate con il farmaco Johnson&Johnson. Ieri, nella stessa postazione, sono state vaccinate altre 150 persone. Un bel risultato, considerando che inizialmente erano state programmate 150 dosi a giornata. La somministrazione senza prenotazione del farmaco monodose proseguirà oggi e domani a Sperlonga. L'appuntamento è dalle 9 alle 16. Il camper farà tappa in via Lepanto presso il centro alloggi anziani. La campagna itinerante si sposterà per il 10 e l'11 luglio a Gaeta in piazza XIX Maggio, sempre con servizio disponibile dalle 9 alle 16. Nella stessa fascia oraria, il camper proseguirà il viaggio verso il sud della provincia nei giorni successivi: a Formia, il 12 e 13 luglio al parco De Curtis, a Spigno Saturnia, il 14 e 15 luglio in piazza Dante, a Minturno, il 16 e 17 luglio presso l'arena Mallozzi. Ultima tappa programmata il camper la farà risalendo il territorio, ed esattamente a Fondi, in piazza Santa Anastasia.

Ieri sono state riaperte le agende per le prenotazioni del vaccino Pfizer negli hub pontini. Resi disponibili, per tutti gli over 12, slot nei giorni 18, 19, 20, 21, 22 e 23 luglio prossimi, anche se nel giro di poche ore gli spazi si sono ristretti all'ultimo giorno. Agende riaperte e subito in via di esaurimento, quindi. Del resto, anche a livello regionale, ieri c'è stata la corsa alla prenotazione. La Regione ha comunicato che nelle ultime 24 ore erano state raggiunte 10mila prenotazioni Pfizer in tutto il Lazio. Ieri sul portale Salute Lazio risultavano 221mila prenotazioni negli hub pontini. Con la giornata di ieri, intanto sale a 161mila il numero dei vaccinati.

