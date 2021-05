16 Maggio 2021

LA CAMPAGNA

Ieri al teatro San Francesco dove si somministra Astrazeneca, il primo esperimento di open day in notturna per gli over 40 ha avuto un successo totale. Tutti in fila ordinata e desiderosi di fare in fretta ieri sera all'apertura dell'evento presso il teatro della parrocchia del quartiere Piccarello di Latina. L'appuntamento dedicato agli over 40, in provincia pontina, ha avuto luogo anche a Formia. Trecento le dosi previste dalle 19 alla mezzanotte nel capoluogo e 200 nella cittadina del Golfo. Stessi quantitativi per l'open night di oggi. L'organizzazione della Asl ha funzionato con un ritmo di 60 inoculazioni all'ora su Latina, una al minuto a partire dalle 19. Il sistema della prenotazione attraverso la app Ufirst che ha consentito il rilascio del ticket virtuale, utile anche come lasciapassare per muoversi durante il coprifuoco, ha rappresentato la formula vincente agli open day pontini e negli altri 19 organizzati in tutto il Lazio. «Questo contribuirà ad accelerare ulteriormente la campagna vaccinale che ieri (l'altro ieri per chi legge, ndr) ha visto il report giornaliero con oltre 50.779 somministrazioni. Dati i risultati, si sta verificando la fattibilità di replicare l'esperienza» ha commentato ieri l'unità di crisi regionale. «Dieci minuti prima dell'appuntamento la app utilizzata ha generato un messaggio indicante il momento giusto per avvicinarsi e compitale il modulo per la vaccinazione, messo a disposizione all'ingresso del teatro. Non ci sono stati assembramenti ed è filato tutto liscio» ha raccontato Gabriele tra i primi a Latina a sottoporsi alla vaccinazione durante l'evento open night. «L'auspicio è che questo evento possa essere replicato più frequentemente per liberarci più in fretta del Covid» ha detto ieri sera il dottor Enzo De Amicis, medico di famiglia e presidente dell'associazione Valore Salute che gestisce il teatro parrocchiale.

Il sold out avuto con le prenotazioni per l'open day, giovedì pomeriggio, si è verificato anche ieri per il nuovo hub Pfizer all'ex Rossi Sud che aprirà domani. Il nuovo centro, che per i primi 15 giorni consentirà la somministrazione giornaliera di circa 250 dosi, è stato attivato sul portale regionale appena ieri notte, quale opzione possibile per le prenotazioni. Nel giro di poche ore i posti disponibili fino al 31 maggio sono stati esauriti, 3.750 corrispondenti ad altrettanti cittadini. Questo hub fino al 31 maggio sarà gestita dal personale della Asl di Latina. Poi sarà la Croce Rossa ad occuparsene, contestualmente al potenziamento.

Rita Cammarone

