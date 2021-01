IL PROGRAMMA

Sono complessivamente 84.813 le dosi di antidoto al covid targato Pfizer somministrate dal 26 dicembre ad oggi in tutte le Asl e gli ospedali della regione. Secondo il dato aggiornato alle 20, nella sola giornata di ieri sono state effettuate 5.217 vaccinazioni secondo un calendario stabilito dalla Regione. Di questi, 52.217 sono donne, 32.596 sono uomini. Per quanto riguarda le fasce di età, quella più numerosa è compresa fra i 50 e i 59 anni e conta 22.228 vaccinati, tra i 40 e i 49 anni sono stati invece vaccinate 17.904 persone, tra i 30 e i 39 14.441, tra i 60 e i 69 anni 13.773, tra i 20 e i 29 anni 10.086.

Molto inferiori invece i numeri che riguardano gli over 70: 1976 vaccinati tra i 70 e i 79 anni, 2593 tra gli 80 e gli 89, 1569 over 90. Ma ci sono perfino 247 persone vaccinate che hanno un'età compresa tra i 16 e i 19 anni. L'assessorato alla Sanità della Regione Lazio offre poi un quadro aggiornato in tempo reale delle dosi di vaccino somministrate nei singoli hub. In provincia di Latina risultano 4841 dosi somministrate in totale dal 29 dicembre scorso, giorno del V-Day al Goretti e giorno in cui è iniziata ufficialmente la campagna vaccinale anche in provincia. Nelle ultime 24 ore nella Asl pontina sono state dunque circa 400 le iniezioni di antidoto al covid, un dato questo non particolarmente elevato rispetto alle altre Asl della regione. Proprio martedì, nel corso della seduta della commissione regionale Sanità, l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato aveva annunciato che il Lazio è pronto a vaccinare sette giorni su sette h24, mettendo in campo anche 4500 medici di medicina generale e 1500 farmacie. «La campagna vaccinale ha spiegato l'assessore - ha necessità di quantitativi importanti, che oggi solo in minima parte sono nelle nostre disponibilità: i prossimi invii saranno di 50mila dosi fino al 28 gennaio. L'obiettivo ambizioso di attivare l'immunità di gregge nel minor tempo possibile passa per la disponibilità delle dosi di vaccino».

La.Pe.

