25 Maggio 2021

(Lettura 3 minuti)







IL PIANO

Il fronte contro il Covid si allea con le farmacie: ieri all'apertura delle prenotazioni per le vaccinazioni con il farmaco Johnson&Johnson gli slot disponibili sono andati a ruba. Nel giro di tre ore 844 persone, over 44, hanno scelto le farmacie pontine per immunizzarsi con una sola dose, a partire dal prossimo primo giugno. Da domani il servizio di prenotazione, al quale si accede attraverso la piattaforma regionale di Salute Lazio, sarà esteso agli over 40. Il numero delle vaccinazioni anti-Covid presso le farmacie potrebbe ulteriormente sorprendere.

LA MODIFICA

«Oggi sono state opzionabili ha spiegato ieri il dottor Salvatore Farina, vice presidente di Federfarma Latina meno farmacie di quante in realtà hanno dato piena adesione alla campagna vaccinale». Il motivo? «La Regione Lazio, attraverso una circolare di venerdì sera, ha precisato che si poteva avere una fornitura settimanale di 25 dosi. L'indicazione era che chi avesse predisposto un'agenda diversa dall'effettiva disponibilità avrebbe dovuto adeguarla alla fornitura massima. Pertanto le farmacie che non si sono affrettate a cambiare l'agenda sono state temporaneamente rimosse dalle opzioni, in attesa del nuovo programma conforme. Domani (oggi per chi legge, ndr) i cittadini avranno maggiore possibilità di scelta».

LE PRIME

Tra le farmacie di Latina ieri già aperte dalle prenotazioni, oltre a quella del dottor Farina, anche Latina Est, Fontevita, Fontana, Marconi, Travagliati, Giannantonio di via don Torello, Degli Speziali e di Borgo Montello. In provincia la farmacia Mazzella di Ponza, Panacea di Rocca Massima, De Gregorio e Nobili di Cori. E oggi via libera anche alle altre.

COME FUNZIONA

L'utente che accede al portale Salute Lazio per la vaccinazione potrà scegliere di prenotare il monodose in farmacia, opzionando quella più funzionale alle proprie necessità. A questo punto si troverà davanti delle date possibili (che sono indicate dalla farmacia insieme alle dosi che intende somministrare in quello stesso giorno) da scegliere.

A data opzionata, l'utente dovrà lasciare il proprio recapito telefonico, cosicché potrà essere chiamato dal farmacista per fissare l'orario dell'appuntamento. Un sistema che consente alle farmacie di organizzare al meglio il servizio, in piena autonomia, senza che lo stesso interferisca nelle attività ordinarie.

L'ORGANIZZAZIONE

Il dottor Farina ieri ha avuto prenotazioni per due settimane, occupando il massimo degli slot consentiti equivalenti a 50. Effettuerà cinque vaccini al giorno, fino al 13 giugno. Oggi contatterà i prenotati per accordarsi sugli orari. Nella farmacia del dottor Travagliati invece i primi 25 vaccini assegnati per questa settimana saranno somministrati tutti in un solo giorno, il 3 giugno, sempre concordando gli orari con i prenotati.

Presso la farmacia Travagliati (al tribunale) è stato predisposto un ambiente interno da dedicare alle inoculazioni, frutto di una recente ristrutturazione, dotato di lettino e pc per il collegamento con la piattaforma regionale per la registrazione dell'avvenuta vaccinazione.

La dottoressa Amelia Fontana, invece, ha optato per una soluzione esterna: Abbiamo allestito un ampio tendone a garanzia della privacy spiega -. All'interno di questa struttura ci sono quattro aree distinte: una per l'anamnesi (è la parte più delicata, in cui l'utente deve sentirsi libero di riferire sul proprio stato di salute senza avere il timore di essere ascoltato da terze persone), una per la preparazione, una per la somministrazione e una per l'osservazione di eventuali reazioni avverse.

Rita Cammarone

© RIPRODUZIONE RISERVATA