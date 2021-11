Mercoledì 17 Novembre 2021, 05:03

LA SITUAZIONE

L'utilizzo della mascherina all'aperto era un segnale che era importante dare alla popolazione, così come tutte le altre regole che riguardano gli assembramenti e le attività aperte al pubblico. Il responsabile del dipartimento di prevenzione della Asl Antonio Sabatucci commenta così la situazione di Aprilia, diventata ormai un caso nazionale dopo l'aumento vertiginoso dei contagi nelle ultime settimane, tanto da rendere necessario il ritorno all'obbligo della mascherina anche all'aperto. La vera battaglia però aggiunge si vince se si incrementa la vaccinazione.

E proprio sui numeri di somministrazioni del siero anticovid, il comune di Aprilia certamente non brilla. Se l'81% dei cittadini apriliani risulta vaccinato con prima dose, solo il 72% è vaccinato anche con la seconda e appena il 3% finora ha fatto il richiamo della terza dose. E poi resta il problema dei tre medici di medicina generale non vaccinati, sui cui assistiti spiega ancora il responsabile del dipartimento di prevenzione della Asl sono in corso tutte le verifiche necessarie.

Il tema dei sanitari no vax del resto è dibattuto ormai da molte settimane. Fino ad ora la commissione dell'azienda sanitaria incaricata di analizzare i certificati di esenzione dal vaccino ha ricevuto ben 700 documentazioni prodotte da altrettanti sanitari di tutta la provincia, diverse decine interni alla stessa Asl e altri appartenenti ad altre professioni sanitarie.

La commissione ha dunque lavorato su più fronti: da una parte l'opera di persuasione che ha portato moltissimi ad accettare il vaccino, dall'altra la sospensione per chi invece lo ha categoricamente rifiutato senza avere certificate ragioni mediche per farlo. Ma l'attività è ancora in corso ed è ancora presto per tracciare un bilancio definitivo. Intanto, le vaccinazioni in tutta la provincia sono riprese a ritmi più veloci. Nel bollettino di ieri ne sono state riportate 1.348 eseguite in 24 ore, di cui 899 terze dosi, 309 seconde dosi, 140 prime dosi.

Per quanto riguarda invece i contagi, negli ultimi due giorni la curva del covid ha mostrato una flessione, registrando lunedì e martedì rispettivamente 48 e 30 casi. Un calo quasi fisiologico dovuto al numero inferiore di tamponi processati di solito nel fine settimana, anche se ieri, in controtendenza, i test complessivi sono stati oltre un migliaio. Numeri a una sola cifra dunque sono stati registrati per tutti i comuni pontini: sette in particolare sono stati i casi accertati nel capoluogo, quattro le positività a Cisterna e altrettante a Terracina, tre quelle registrate ad Aprilia e anche a Sezze, due sono invece a Priverno e una soltanto nei comuni di Cori, Fondi, Lenola, Rocca Massima, Sabaudia, Sermoneta e Sonnino. Il totale arriva ora a 1.059 cittadini positivi dal 1 novembre ad oggi, 40.049 dall'inizio della pandemia. Per il terzo giorno non ci sono decessi ma sono stati tre i ricoveri all'ospedale Goretti mentre altri due pazienti che avevano necessità di cure sono stati trasferiti in altri nosocomi della Capitale.

Laura Pesino

