L'ORGANIZZAZIONE

In attesa della consegna dei flaconi AstraZeneca per le vaccinazioni dei 65enni, i medici di famiglia in provincia di Latina si organizzano. Mancano però all'appello numerose adesioni, mentre fioccano obiezioni e problemi. Intanto la Regione Lazio accelera, disponendo le modalità di prenotazione per i soggetti estremamente vulnerabili, e per le fasce di età 79-78 anni e 65-64 anni. Per quanto riguarda le astensioni (la scorsa settimana aveva aderito circa la metà dei 420 medici di famiglia pontini e ieri non si è avuto riscontro di un eventuale aggiornamento), secondo gli addetti ai lavori vanno interpretate come meri ritardi nell'adesione, oppure frutto di errori nelle procedure, visto che come ribadito più volte dalla Regione i medici devono in ogni caso assicurare la vaccinazione dei loro assistiti. Alcuni medici, come il dottor Luigi Martini, segretario dello Smi, hanno aderito chiedendo di poter effettuare le vaccinazioni in sedi Asl. «La messa a disposizione di locali spiega Loreto Bevilacqua, responsabile della campagna vaccinale della Asl - in queste ore è oggetto di valutazione. Al Goretti si è dovuta allestire un'apposita struttura, non è che ai medici possiamo fornire spazi interni all'ospedale. Si sta intanto cercando di capire qual è l'effettiva necessità. Possiamo pensare alle Case della salute? Anche questa ipotesi è oggetto di valutazione».

ATTIVITÀ E TIMORI

Nel capoluogo alcune Unità di cure primarie erano già pronte ieri per la somministrazione delle prime dieci dosi, ma la consegna del vaccino ha fatto registrare uno slittamento del programma. Il dottor Santo Amadio opera in una Ucp con altri cinque colleghi, tutti aderenti alla campagna di vaccinazioni. Quello che più lo preoccupa è un'eventuale reazione avversa al farmaco: «Le vaccinazioni Pfizer organizzate dalla Asl prevedono la presenza di tre medici, di cui uno anestesista, e sette infermieri. E la struttura si trova davanti all'ospedale. Nei nostri studi ci siamo organizzati, fuori dall'orario di visite ordinarie, a coppie di due medici e un infermiere. In caso di reazione avversa si deve seguire un protocollo velocissimo di somministrazione di adrenalina, cortisone, antistaminico, fornire ossigeno al paziente e quant'altro. Noi abbiamo accettato per spirito di abnegazione, ma tutto questo comporta una grande responsabilità».

NUOVE ATTIVAZIONI

I soggetti estremamente vulnerabili, così come individuati dal piano vaccini del Ministero della Salute, possono vaccinarsi da subito attraverso le strutture dove sono in carico per le cure o attraverso il medico di famiglia. Da giovedì 4 marzo è possibile la prenotazione on line su sito Salute Lazio per i pazienti titolari di specifici codici di esenzione per patologie. Dal 5 marzo sarà possibile la prenotazione telematica per le fasce di età 79-78 anni. Dall'8 marzo, infine, le persone nate negli anni 1956 e 1957 potranno prenotare la vaccinazione, oltre che dal proprio medico, anche online.

R.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA