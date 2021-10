Giovedì 21 Ottobre 2021, 05:01

SEZZE

Armando Uscimenti, storico politico di Sezze, unico sopravvissuto alla disfatta dem setina. Eletto per la quinta volta in Consiglio comunale, stavolta in minoranza con 334 preferenze.

Quale sarà il suo ruolo nella nuova amministrazione guidata da Lidano Lucidi? «La mia sarà un'opposizione costruttiva risponde il veterano dell'assise - Metterò a disposizione la mia esperienza maturata su campo in quasi un quarto di secolo, come assessore e come consigliere».

In questi giorni ha pubblicato un post su Facebook, attaccando chi era già salito sul carro del vincitore. A chi si riferiva? «A quelli che fino al 4 ottobre erano stati dalla nostra parte per poi cambiare strada non appena è emerso che Lucidi stava avanti rispetto al nostro candidato sindaco Sergio Di Raimo».

Però anche lei e, prima di lei, Di Raimo state strizzando l'occhio alla nuova maggioranza. «Staremo all'opposizione, ma per il bene di Sezze non faremo ostruzionismo e ci mettiamo a disposizione per chi è nuovo e si confronta con la complessità di un'amministrazione comunale».

Lei ha trascorso buona parte della sua vita in Comune e afferma di avere dimestichezza in campo amministrativo, per altro guidato dal suo partito. Consigliere, si è mai chiesto come è stato possibile che nel cimitero di Sezze campeggiava una diffusa illegalità? «Avevamo avuto il sentore che qualcosa non andava (ma mai immaginavamo quello che è poi emerso; un fatto gravissimo, di cui sono ancora sconvolto) e per questo nel 2016 abbiamo affidato, con delibera approvata all'unanimità, i servizi cimiteriali alla Spl Sezze spa».

Ma di fatto non c'era stato alcun passaggio. «E qui ci sono responsabilità politiche, nell'aver perso d'occhio il successivo iter burocratico».

All'indomani degli arresti sono iniziate le dimissioni. «Io non mi sono dimesso perché ero assessore. Se fossi stato consigliere ci avrei riflettuto. La verità è che si è approfittato dello scandalo per mandare a casa Di Raimo che ormai non aveva più la maggioranza. Non ritengo che ci fossero delle responsabilità dirette sul cimitero. L'assessore coinvolto si è subito dimesso e si poteva andare avanti».

Di fatto anche il sindaco Di Raimo si è dimesso e poi è stato ricandidato. I cittadini di Sezze forse non hanno capito questo passaggio. «Questo è vero, come dimostra il dato elettorale. Il fatto è che nessuno voleva ricandidarsi, Di Raimo si è messo a disposizione chiarendo che se ci fosse stata altra candidatura se ne sarebbe discusso. Avremmo potuto anche scegliere di fare le primarie. Ma tutti si sono tirati indietro. Poi a settembre sono spuntate altre candidature, quando ormai era troppo tardi. Noi ci siamo candidati, ci abbiamo messo la faccia in una situazione difficilissima. Ciò nonostante abbiamo creato un gruppo di candidati consiglieri pieno di giovani capaci. Ora non disperderemo queste nuove forze e andremo avanti, rimettendo in piedi il Pd a cui sono legatissimo».

Rita Cammarone

© RIPRODUZIONE RISERVATA