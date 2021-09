Sabato 4 Settembre 2021, 05:03

GLI ALTRI CENTRI

A Norma sarà sfida a tre. Si ricandida il sindaco uscente Gianfranco Tessitori sostenuto dalla lista Norma Protagonista'. Contro di lui Andrea Dell'Omo, sostenuto dalla lista Progetto Norma', ma anche l'ex sindaco Mario Cassoni che torna in campo dopo essere stato primo cittadino dal 1985 al 2004, la lista che lo sostiene è Rinascita Popolare'.

PONTINIA

Sono quattro gli aspiranti alla carica di sindaco. Il primo cittadino uscente, Carlo Medici, punta ad ottenere il secondo mandato sostenuto dalla lista civica trasversale Pontinia città ideale Medici sindaco nella quale sono confluiti gli attuali consiglieri comunali Paolo Torelli, de Il Girasole per Pontinia e Daniela Lauretti di Forza Italia. Ci riprova anche Eligio Tombolillo, già più volte sindaco, che sarà supportato dalla lista civica Progetto per Pontinia Tombolillo sindaco. Anche in questo caso si tratta di una lista civica eterogenea con candidati di diverse provenienze politiche. La civica Progetto Pontinia Futura che raggruppa candidati di centro, di destra e della Lega schiererà come candidato sindaco Massimiliano Antelmi. Ha ufficializzato la partecipazione alle amministrative anche il Movimento 5 Stelle che presenta come candidato sindaco Pasqualino Pisano.

PRIVERNO

Due liste concorrenti, quella della sindaca uscente Annamaria Bilancia con Ancora per Priverno e dello sfidante Ernesto Carlo Desideri con Priverno 2050.

ROCCASECCA DEI VOLSCI

Il sindaco uscente Barbara Petrone (Pd) tenta per la terza volta di riprendersi la massima carica cittadina forte di una lista civica dove ci sono quasi tutte le componenti dei partiti. C'è anche Sandro Pongelli di area Forza Italia/Lega che è passato a dare una mano alla sindaca uscente. Della lista di centro destra invece il candidato sindaco è Massimo Mattoni, funzionario dell'ex Provveditorato agli studi forte anche dell'appoggio interno di Antonio Casconi , funzionario Asl.

CASTELFORTE

Saranno due gli sfidanti del sindaco uscente Giancarlo Cardillo, che ha deciso di riproporsi agli elettori alla testa della lista civica Castelforte Futura. Da una parte Angelo Felice Pompeo sostenuto dalla lista Castelforte Rinasce e dall'altra l'ex sindaco Gianpiero Forte con la lista Liberi per Castelforte. Il clima pre-elettorale è stato molto acceso nel piccolo Comune aurunco, dove la campagna elettorale è già cominciata da un pezzo e non mancano critiche all'attività amministrativa da parte degli altri due contendenti. In particolare da Forte che alla scorsa tornata elettorale aveva sostenuto l'attuale sindaco per poi distaccarsi con il proprio gruppo consiliare, continuando un'azione di vera opposizione.

