Martedì 4 Gennaio 2022, 05:01

FORMIA

Senza esito la selezione per i nuovi dirigenti dei settori lavori pubblici e urbanistica del Comune di Formia, costringendo il sindaco Gianluca Taddeo ad una nuova proroga degli incarichi. Lo si evince dal contenuto del decreto numero 14 con cui il primo cittadino lo scorso 30 dicembre ha prorogato per un solo mese gli incarichi apicali delle sue ripartizioni. Si continua, dunque, ad andare avanti con l'assetto sinora in vigore, che vede l'avvocato Domenico Di Russo alla testa del settore Affari legali ed amministrativi; la dottoressa Tiziana Livornese di quello Sviluppo economico, affari generali, personale e transizione digitale e ad interim dei Lavori Pubblici, dell'Urbanistica e gestione del territorio; il dottor Daniele Rossi della ripartizione Economico-finanziaria ed entrate mentre la comandante Rosanna Picano resta alla guida della Polizia Locale e dei servizi ai cittadini, scuola, servizi sociali e cultura. Il sindaco avrebbe voluto iniziare il 2022 con i nuovi dirigenti chiamati a guidare per i prossimi tre anni i delicati settori Urbanistica e Lavori Pubblici, ma nonostante avesse aperto i termini per permettere una più larga partecipazione alla selezione per la scelta dei due dirigenti dell'area tecnica, la scelta non è stata ancora operata dal nuovo capo dell'amministrazione formiana. Eppure il primo cittadino aveva fissato in un'unica giornata, il 21 dicembre scorso, la convocazione del colloquio cui sono stati sottoposti i 18 professionisti che avevano partecipato alla riapertura del bando per la scelta delle due figure chiamate a guidare nel prossimo triennio le altrettante e strategiche aree tecniche del comune. I colloqui, di venti minuti ciascuno, sono stati espletati ma la scelta non è stata operata all'interno del palazzo municipale. Da qui la decisione del neo sindaco di Formia con il decreto 14 del 30 dicembre di prorogare gli incarichi dirigenziali per un solo mese.

Giu.Ma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA