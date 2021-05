14 Maggio 2021

SEZZE

Si sono difesi raccontando che lo schiaffo e il pugno inferti al rumeno ridotto in fin di vita sono stati soltanto una reazione ad una minaccia dell'uomo. Questa la versione dei due ragazzi uno 20enne, l'altro appena 17enne - arrestati sabato a Sezze con l'accusa di tentato omicidio per avere brutalmente pestato il 30 marzo un cittadino di nazionalità romena provocandogli la frattura del cranio ed un'emorragia cerebrale e lasciandolo poi a terra senza chiamare i soccorsi.

Ieri mattina i due sono stati interrogati ma in due contesti diversi: ad ascoltare pm, il più grande, è stato ascoltato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giuseppe Cario che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare nei suoi confronti. Nel corso del colloquio il 20enne ha risposto alle domande del magistrato negando di avere aggredito per primo la vittima. Per quanto riguarda invece il 17enne, assistito dall'avvocato Italo Montini, ad interrogarlo è stato il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minori di Roma Efisia Gaviano alla presenza non soltanto del difensore ma anche di una psicologa, così come previsto dal Codice nel caso di minorenni. Il ragazzo ha parlato a lungo spiegando cosa è accaduto quel pomeriggio e prendendo in qualche modo le distanze dal cugino. Ha spiegato che non si è trattato di una aggressione ma che era stato il rumeno, che conosceva di vista, a minacciarli verbalmente per poi prenderlo per il braccio. «A quel punto ha proseguito mi sono liberato e gli ho dato soltanto uno schiaffo e me ne stavo andando via». Ha aggiunto che non immaginava assolutamente la reazione del cugino che quasi subito ha sferrato alla vittima un pugno che lo ha fatto cadere a terra e battere violentemente la testa. Una versione che adesso è al vaglio del giudice al quale per ora la difesa non ha presentato alcuna richiesta rispetto alla revoca delle misure cautelari presso l'istituto di pena per minori dove il ragazzo si trova. Gli elementi raccolti nel corso dell'indagine avviata dopo che la vittima è giunta in fin di vita raccontano però un'altra storia, quella ripercorsa dallo stesso gip del Tribunale per i minori nella sua ordinanza. «Il pestaggio è stato cercato e voluto scrive il giudice - visto che il romeno è stato prima provocato verbalmente, poi seguito e aggredito alle spalle nonostante camminasse lentamente in palese stato di ubriachezza. Le azioni lesive poste in essere dai due spiega ancora sono state contestuali e combinate al fine di cogliere di sorpresa la vittima e impedirgli qualsiasi reazione. C'è insomma un'ipotesi di dolo diretto con le aggravanti di avere agito per futili motivi e approfittando della evidente minorata difesa della vittima». Il giudice non manca peraltro di evidenziare «l'evidente ritrosia e omertà delle persone del paese e la difficoltà di reperire testimonianze dirette di persone che avrebbero assistito all'aggressione».

Tale considerazioni hanno indotto il magistrato a ritenere opportuno non lasciare il minore in libertà anche alla luce di un precedente specifico a suo carico per violenza aggravata e percosse ai danni di un coetaneo.

Elena Ganelli

