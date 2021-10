Sabato 2 Ottobre 2021, 05:01

SINDACI

Le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e per il rinnovo dei consigli comunali in provincia di Latina riguardano altri undici centri in aggiunta al capoluogo. Si vota, domani e lunedì, anche a Formia, Cisterna, Sezze, Minturno, Priverno, Pontinia, Itri, Castelforte, Norma, Sperlonga e Roccasecca dei Volsci. Sono circa 250mila gli elettori pontini chiamati alle urne per questa tornata elettorale.

POSSIBILI BALLOTTAGGI

L'eventuale secondo turno elettorale potrebbe avere luogo, oltre che nel capoluogo, a Formia, Cisterna, Sezze e Minturno. In queste città gli elettori potranno anche effettuare il voto disgiunto ed esprime per i consiglieri comunali una doppia preferenza, seguendo la parità di genere.

A Formia (33.417 elettori, dato Prefettura), per l'uscita dal commissariamento, ci sono in lizza cinque aspiranti sindaci: Gianluca Taddeo, sostenuto dalle liste Periferie al Centro, Formia Vinci, Per una Formia Migliore, Taddeo per Formia, Forza Italia e Fratelli d'Italia; Luca Magliozzi con le formazioni Formia Futura, Demos e Partito democratico; Paola Villa (ultimo sindaco eletto) con il Movimento cinque stelle, Io rEsisto e Un'altra Città; Amato La Mura con corsa con le formazioni Formiamo il Futuro, La Mura Sindaco, Resurgo e Guardare Oltre; Gianfranco conte sostenuto da Nuova Area, Progetto democratico e Formia ConTe.

A Cisterna di Latina (28.628 elettori, dato Prefettura), per il post commissariamento, sono in corsa 5 candidati: Valentino Mantini (Movimento Cinque stelle, Conosco Cisterna, Sempre Cisterna, Psi, Pd e Innamorato Melchionna); Pier Luigi Di Cori (sostenuto dalle liste Cisterna e Basta, Di Cori sindaco, Lega, Partito liberale europeo e Cambiamo con Di Cori); Antonello Merolla (appoggiato da Udc, FdI, Cisterna Comune, Cisterna Città, Viviamo Cisterna e Forza Italia); Laureta Jaku (Uniti per Cisterna); Angela Coluzzi con omonima lista.

A Sezze (18.733 elettori, dato Prefettura), altro Comune commissariato, sono scesi in campo per la poltrona più ambita: Sergio Di Raimo (ultimo sindaco eletto) con Per Sezze, Sezze Futura, Sezze Protagonista, Pd e Di Raimo sindaco; Lidano Lucidi sostenuto da Identità Setina, Lucidi sindaco e Progetto Sezze 2000; Serafino Di Palma con le liste di FdI, Lega, Impronta Setina e Sezze Cambia; Rita Palombi con Sezze Bene Comune.

Tre le opzioni a Minturno (20.138 elettori, dato del Comune): Gerardo Stefanelli (sindaco uscente) con Insieme per Minturno, Pd, Minturno 2030, Idee e Legalità e Città Futura; Giuseppe (detto Pino) D'Amici sostenuto da Minturno Libera, Minturno Domani, FdI e D'Amici sindaco; Massimo Moni con Lega e Lista Galasso.

GLI ALTRI COMUNI

A Priverno (11.342 elettori), Pontinia (11.342 elettori) e Itri (9.590 elettori) non è consentito il voto disgiunto essendo comuni con popolazione inferiore ai 15mila abitanti, ma gli elettori potranno esprimere una doppia preferenza per i candidati consiglieri comunali, sempre rispettando la parità di genere. Ad ogni candidato sindaco corrisponde una sola lista: vincerà il candidato sindaco più votato.

A Priverno la prima cittadina uscente Annamaria Bilancia con la lista Ancora per Priverno ha un solo concorrente, Ernesto Cesare Desideri con Agenda per Priverno. Quattro aspiranti sindaci per Pontinia: l'uscente Carlo Medici con Pontinia città Ideale dovrà vedersela con il suo predecessore Eligio Tombolillo in corsa con Progetto per Pontinia, ma anche con Massimiliano Antelmi sostenuto da Pontinia Futura e Pasqualino Pisano con la lista M5s. Tre le alternative per Itri: Antonio Fargiorgio (ultimo sindaco eletto) con Itri Facciamo Futuro, Giovanni Agresti con Ripartiamo e Giuseppe De Santis con Promessa per Itri. A Castelforte (4.348 elettori) sono candidati alla carica di sindaco Gianpiero Forte, Angelo Felice Pompeo e Giancarlo Cardillo (sindaco uscente); a Norma (3.156 elettori) Mario Cassoni e Andrea Dell'Olmo sfidano Gianfranco Tessitori (sindaco uscente); a Sperlonga (3.043 elettori) Vincenzo Viola e Marco Toscano lanciano la sfida all'uscente Armando Cusani; partita a due a Roccasecca dei Volsci (1 904 elettori) tra la sindaca uscente Barba Petroni e Massimo Mattoni. In questi comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti è consentito esprimere una sola preferenza per i consiglieri comunali.

Rita Cammarone

