29 Aprile 2021

L'INAUGURAZIONE

La statua inaugurata ieri mattina al piazzale delle autolinee di Latina rappresenta due mani, una per i diritti e una per i doveri. A realizzarla è stato Dante Mortet ed è dedicata ai braccianti agricoli, fortemente presenti nel territorio della provincia di Latina e troppe volte vittime di caporalato. Il luogo scelto per installare l'opera d'arte non è casuale: via Caio Giulio Cesare è infatti centro di scambio tra chi arriva e chi va via. «Le generazioni che passeranno di qui ha commentato il Sindaco Damiano Coletta - si chiederanno il senso di questa statua. È importante che passi il messaggio che il mondo dei braccianti agricoli, fortemente rappresentato a Latina, spesso è anche sinonimo di caporalato e tutto questo non è accettabile e merita controlli così come fanno costantemente le forze dell'ordine, recentemente impegnate nell'operazione job tax».

Accanto al primo cittadino, che ha fatto gli onori di casa, erano presenti i rappresentanti della Regione, dello Stato e dell'Unione Europa. Come ha spiegato Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro della Regione, c'è un protocollo firmato da via Pisana e da piazza del Popolo che permette, tra le altre cose, il trasporto gratuito ai braccianti agricoli. Troppe volte, infatti, hanno raggiunto il luogo di lavoro all'alba in sella a una bicicletta senza neanche i catarifrangenti, tanti i braccianti investiti. «L'esperimento fatto su Latina si è concluso e a fine anno la legge verrà estesa a livello regionale perché la provincia pontina non è l'unico territorio dove si verificano simili situazioni». È stato il prefetto di Latina, Maurizio Falco, a chiarire che le intenzioni sono buone, ma si può fare di più. «È giusto non lavorare solo sul profilo repressivo e l'inaugurazione della statua ne è la dimostrazione. Dobbiamo far capire che è sconveniente l'illegalità. Ma occorre rilevare che su 6000 aziende presenti nel territorio solo un centinaio partecipa al protocollo. Dobbiamo migliorare e trasmettere ancora più fiducia come istituzioni».

I RACCONTI DEI SIKH

A sfilare la bandiera europea dalla statua, che rappresenta le mani e le teste di ognuno di noi, è stato il sociologo Marco Omizzolo insieme a due rappresentanti della comunità sikh della provincia di Latina che hanno raccontato l'incubo dal quale sonou usciti a fatica. Barber Singh, ridotto a schiavitù per sei anni, ha raccontato per la prima volta come ha trovato il coraggio di denunciare. «Sono stati per sei anni senza mangiare, senza soldi, senza gas e senza corrente. Potevo lavarmi dove si lavavano gli animali e il mio stipendio erano 100-150 euro al mese. Ma adesso sono libero». Stessa storia di vessazioni quella che ha visto protagonista Arabagian Singh che ha spiegato il perché del numero così elevato di contagi nella comunità di Sabaudia: «I padroni non ci hanno mai dato mascherine, né guanti».

Bianca Francavilla

