Martedì 21 Settembre 2021, 05:04

LA TRAGEDIA

Ancora dolore e incredulità per la morte dei tre motociclisti domenica sulla Frosinone Mare in uno scontro frontale violentissimo all'altezza del bivio di Frasso, in una zona al confine tra i comuni di Sonnino e Terracina. Una tragedia senza precedenti sulla quale la Procura della Repubblica vuole fare chiarezza per individuare dinamica e responsabilità. Il sostituto procuratore Valerio De Luca ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, per ora contro ignoti, e ha disposto anche l'esame autoptico sui corpi delle vittime: il 39enne Francesco Scacchetti di Priverno, il 64enne di Patrica Daniele Narducci e la compagna di quest'ultimo Luciana Piccirilli di Ferentino. Lo scontro frontale è avvenuto tra le moto sulle quali viaggiavano le vittima ma il violentissimo impatto ha avuto conseguenze pesanti anche su altri componenti del gruppo di bikers di Priverno: la velocità probabilmente molto elevata ha infatti determinato l'esplosione e un principio di incendio di una delle moto mentre i pezzi dei mezzi sono volati addosso agli altri motociclisti. Il campo del sinistro, come hanno confermato gli uomini della Polizia stradale e dei carabinieri intervenuti, era di almeno 500 metri e la scena che si è presentata ai soccorritori spaventosa. Dei tre feriti quello che desta maggiore preoccupazione è quello trasportato in eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma dove è ricoverato ancora in prognosi riservata. Gli altri due sono invece ricoverati all'ospedale di Latina e le loro condizioni destano minori preoccupazioni. La dinamica sembra ormai abbastanza chiara, almeno secondo la ricostruzione dagli agenti della polizia stradale di Terracina: una delle due moto per effettuare un sorpasso ha oltrepassato la linea di mezzeria e si è trovata davanti l'altro mezzo: nessuno dei due ha potuto evitare l'impatto fatale. E mentre si attende che il medico legale nominato dal magistrato effettui nelle prossime ora l'esame autoptico, Priverno piange Francesco Scacchetti. E' stato lo stesso sindaco Anna Maria Bilancia ad esprimere il cordoglio dell'intero paese. «Siamo tutti attoniti e addolorati da quando ci è piombata addosso quella notizia terribile ha sottolineato il primo cittadino - non doveva succedere. E' troppo crudele per le madri e i padri, troppo crudele per i parenti e gli amici, troppo crudele per le nostre comunità, troppo crudele per chiunque che dei figli, in un attimo, passino dalla terra al cielo portando con sé una parte dei loro cari, che dovranno imparare a vivere con il loro ricordo. Che riposino in pace questi ragazzi. Che riposi in pace il nostro Francesco. Ci stringiamo intorno ai suoi genitori e alla sua famiglia, pregando perché possano trovare consolazione. Preghiamo anche perché guariscano i ragazzi feriti e perché non accadano mai più tragedie tanto crudeli».

Elena Ganelli

