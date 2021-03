6 Marzo 2021

GIUDIZIARIA

Hanno messo a segno una serie di rapine, una dopo l'altra, e ieri Giovanni Bernardi, 42 anni, Francesco Castellese, 39 anni e Pietro Gioè di 35 anni, sono stati condannati a quattro anni e 8 mesi ciascuno. I fatti dei quali sono stati ritenuti responsabili risalgono tutti a febbraio dello scorso anno. I primi due colpi avvengono in rapida successione il 17 quando Castellese e Gioè entrambi di origini siciliane fanno irruzione in un negozio di alimentari in via Sabotino nei pressi di Borgo Piave indossando abiti simili a quelli delle guardie giurate, con il volto coperto e armati di una pistola: i due puntando l'arma contro i dipendenti si fanno consegnare il denaro contenuto nella cassa, circa un migliaio di euro, e fuggono a bordo di un'auto lasciata all'esterno e guidata da Bernardi. A distanza di poche decine di minuti si presentano in una tabaccheria di via Cisterna anche in questo caso arma alla mano, il titolare però cerca di reagire e viene colpito con violenza sulla testa con il calcio della pistola. Una volta a terra i due rapinatori continuano a colpirlo con calci e pugni per poi impossessarsi dell'incasso, 200 euro, e di alcune stecche di sigarette. A Castellese e Gioè vengono attribuite anche altre due rapine messe a segno il 6 febbraio, nel capoluogo pontino. Nella prima avrebbero rubato ad una donna la borsa contenente un migliaio di euro,nella seconda la vittima è un uomo al quale hanno portato via il borsello con 3500 euro in contanti, il bancomat e altri effetti personali. Le indagini consentono di arrivare nel giro di poche ore all'arresto di Bernardi e qualche settimana dopo anche a Castellese e Gioè. Ieri mattina i tre, che sono tuttora detenuti, sono comparsi davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone. il processo che si è svolto con rito abbreviato su richiesta del collegio difensivo composto assistiti dagli avvocati Adriana Anzeloni, Daniela Fiore e Maxime Rocca, Il pm Marco Giancristofaro ha chiesto una condanna a 7 anni per Bernardi e a 5 ciascuno per Castellese e Gioè. Il giudice, ha ridotto la pena condannandoli a quattro anni e otto mesi di reclusione ciascuno.

