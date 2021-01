© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIRCEOUna corsa contro il tempo. Le iscrizioni alla scuola media, primaria e dell'infanzia saranno aperte fino a lunedì 25 gennaio, alle 20. A San Felice Circeo è partita la campagna Aiutiamo il Circeo a restare un promontorio finalizzata alle iscrizioni per la scuola del centro storico, che i sostenitori definiscono la scuola più bella del mondo. «Se non avessimo avuto diverse sedi scolastiche, piccole e diffuse nel territorio comunale, le scuole e la comunità di San Felice Circeo sarebbero state più esposte ai contagi di covid spiegano i promotori - Sarebbero aumentati i contatti fra alunni e personale e un maggior numero di classi sarebbe stato messo in quarantena per casi positivi. Con la pandemia sono diventate più importanti la salute e la salubrità degli spazi di apprendimento. In tante scuole si diffondono l'educazione all'aperto e in natura e si cercano di evitare le grandi concentrazioni di alunni». Sono sempre di più i genitori, i cittadini e gli insegnanti che si organizzano per valorizzare i plessi scolastici del centro storico di San Felice Circeo, dei quali ora si apprezza di più anche la sicurezza dal punto di vista sanitario. Per la prima volta, quest'anno, è partita anche una campagna iscrizioni, in modo spontaneo e autonomo dall'Istituto comprensivo Leonardo da Vinci, che utilizza i plessi del centro storico per la scuola primaria e media, ma sostenuta da associazioni e intellettuali in tutta Italia. Fra le iniziative messe in campo ci sono una raccolta di testimonianze sulla scuola scritte da genitori, insegnanti, visitatori, ex alunni, e un video di Alessandro Di Federico e Chiara Cetorelli, registi di documentari e genitori di una futura alunna, che si è rapidamente diffuso sul web. È stata avviata inoltre una consultazione tra le famiglie alle quali si propongono quattro domande: quale plesso hanno scelto, per quali motivi, cosa servirebbe per consentire a più famiglie di scegliere i plessi del centro storico, cosa si potrebbe fare per valorizzare adeguatamente quei plessi. «Nella lettera che propone la consultazione si osserva che la pandemia sta cambiando la scuola; con il fondo per la ripresa per i prossimi anni sono previsti grandi finanziamenti, che andranno considerati anche un risarcimento per gli alunni, le famiglie e il personale dopo un periodo in cui la scuola ha offerto troppo poco spiegano i promotori - A San Felice si dispone ora anche del comitato scientifico della campagna: un gruppo di esperti di scuola, pedagogia, architettura, urbanistica, mobilità, turismo, economia, sviluppo culturale, riuniti per dare un contributo alle scelte sulle scuole e sul territorio del Circeo, che per le loro caratteristiche sono considerati un modello per la ripartenza post-pandemia».E. Pie.