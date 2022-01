Venerdì 21 Gennaio 2022, 05:01

GLI EVENTI

Commedie teatrali, musica jazz e arte contemporanea: sono alcune delle proposte per trascorrere il tempo libero questo fine settimana. A Formia c'è grande attesa per l'arrivo di Sergio Vespertino, uno dei migliori attori di teatro comico siciliano. Sarà proprio lui, il nuovo protagonista della XXI stagione teatrale Senza sipario promossa dal Teatro Bertolt Brecht in collaborazione con ATCL e ospitata dal Piccolo Teatro Iqbal Masih. L'attore palermitano, domani alle 20:30 e domenica alle 18, porterà in scena Manuale di sopravvivenza, che lo vede anche autore con Marco Pomar. E' la storia di un naufrago dei giorni nostri, costretto a fare i conti con la sua vita, con le contraddizioni di agi effimeri e l'aridità dei sentimenti, con la perdita dei veri valori e la corsa verso l'avere e non l'essere. Ad accompagnarlo sul palco, il Maestro Pierpaolo Petta con la sua fisarmonica. Biglietto: 20 euro, 15 euro il ridotto. Prenotazioni al 327.3587181. Il Teatro Moderno di Latina inaugura il nuovo anno con una brillante commedia che affronta con sarcasmo il tema della solitudine dell'uomo di oggi. L'uomo ideale è questo il titolo dello spettacolo che andrà in scena da stasera a domenica, e vedrà salire sul palco di via Sisto V, Simone Montedoro, Toni Fornari e Claudia Campagnola. Protagonisti della storia due soci in affari, Lollo e Giada, che decidono di mettere un annuncio per affittare una stanza della loro grande casa con la speranza di trovare l'uomo ideale che Giada aspetta da tempo. Lo spettacolo vedrà la partecipazione di Noemi Sferlazza. Gli orari: stasera alle 21, domani alle 17 e alle 21, domenica alle 17:30. Ingresso intero 27 euro, ridotto 25 euro. Informazioni: 0773.660550. Per un pomeriggio di grande musica, l'appuntamento è a Latina, domenica alle ore 18, nel locale Lavori in Corso, con il nuovo concerto della stagione invernale 52nd Jazz. Protagonista sarà il Felice Tazzini Quintet che presenterà My little world, il disco di esordio del pianista Felice Tazzini in uscita per l'etichetta discografica WoW Records. Il pianista si esibirà con Lorenzo Bisogno al sax tenore, Andrea Molinari alla chitarra, Francesco Pierotti al contrabbasso e Francesco De Rubeis alla batteria. Ingresso 10 euro. Prenotazioni via whatsapp al numero 380.1843609. E per gli amanti dell'arte, da non perdere il nuovo evento organizzato a Latina dalla Galleria Monti 8: domani alle 18:30, lo spazio espositivo diretto da Lea Ficca e Matteo Di Marco, ospiterà una bellissima personale del giovane artista newyorkese Pacifico Silano dal titolo Don't Worry Baby. Ingresso gratuito.

Serena Nogarotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA