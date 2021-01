© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INDAGINEUomo, «con un alto grado di approssimazione». Aveva circa cinquanta anni ed è morto due settimane fa. Sono i primi elementi emersi dall'autopsia effettuata ieri pomeriggio all'obitorio di Cisterna sullo scheletro trovato domenica a Latina sulla spiaggia di Foce Verde. L'esame non si è concluso, servono altri accertamenti - che potrebbero essere decisivi - sui denti e sulla mano sinistra. Lo scheletro infatti ha una protesi con 4 denti d'oro. Lo ha rivelato il capo della Squadra Mobile Giuseppe Pontecorvo. «Speriamo che questo elemento spinga qualcuno a farsi avanti per identificare la vittima».Ma c'è un'altra possibilità. La mano sinistra. E' ben conservata e ieri pomeriggio il medico legale Cristina Setacci e tre agenti della Polizia scientifica della Questura di Latina hanno tentato di prendere le impronte digitali da quelle dita e sono stati a un passo dal riuscirci. Ma serve altro tempo. I tessuti sono ancora impregnati d'acqua. Sullo scheletro non sono stati trovati segni di violenza e neppure né segni particolari come precedenti fratture. Altri esami serviranno però in particolare sulla dentatura della vittima, anche se per capire dalle otturazioni il paese dove è vissuto l'autopsia non basterà: servirà una perizia odontoiatrica. Sarà una strada che il pm Marco Giancristofaro percorrerà solo se tutti gli altri tentativi non saranno serviti a identificare il cadavere.Il medico legale e gli agenti della scientifica sono abbastanza certi: l'uomo è morto due settimane fa. Questo particolare rigetta nella disperazione la famiglia di Walter Donà, l'uomo inghiottito da una voragine lungo la Pontina nel dicembre del 2018 alle porte di Terracina quando una volta uscito dalla sua auto l'uomo fu travolto dall'onda di piena che aveva fatto crollare la Statale sparendo nel fango. Da allora il suo corpo non è mai più stato ritrovato. Da allora, dopo minuziose ricerche lungo il canale fino alla foce, si è ipotizzato che l'acqua lo abbia trascinato in mare. Ieri mattina la famiglia, attraverso l'avvocato Mosa, aveva preso contatti con la Questura e con la Procura per chiedere la comparazione del dna nella speranza di poter dare sepoltura al loro congiunto. Ma alla luce dei primi risultati dell'autopsia lo scheletro ritrovato a Foce Verde non appartiene a Donà. Proseguono le verifiche degli agenti della squadra mobile della Questura di latina sulle persone scomparse non hanno dato certezza. Gli accertamenti si sono allargati alla costa romana, ma anche sui centri dell'entroterra pontino, da Aprilia a Cisterna. Ma si aspetta la fine dell'autopsia per poter restringere il campo e procedere a eventuali comparazioni.Vittorio Buongiorno