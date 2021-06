LA STORIA

Il Torino For Disable si è laureato a Jesolo campione d'Italia Fispes (Federazione italiana sport paralimpici e sperimentali) di calcio a 7 per atleti con cerebrolesione. Uno scudetto meritato per i ragazzi di Michele Del Vecchio, che hanno rubato lo scettro ai campioni in carica del Calcio Veneto. Protagonista con la maglia dei granata è anche lo scaurese Stefano Corona, 34 anni il 21 luglio, che ha vissuto una giornata memorabile. «Vincere il tricolore ha un bellissimo sapore racconta lo psicoterapeuta, laureato in Psicologia Con il Torino, con cui ho giocato in attacco, ma mi piace più giostrare a centrocampo, è il mio secondo anno e devo dire che ho trovato l'ambiente giusto. È nato tutto quasi per caso quando stavo a Roma, dove sono rimasto dal 2006 al settembre 2020 e ho avuto modo di conoscere il tecnico della Nazionale italiana Simone Pagliaro che mi invitò a fare un provino a Camposampiero». Nel padovano lo accompagnò suo fratello Davide, noto nell'ambiente del futsal con squadre del sud pontino. «Da poco mi sono trasferito a Trieste dove sono un libero professionista nel campo della psicoterapia aggiunge e con altri miei colleghi sto fondando un'associazione online no profit di psicologi. Mi devo ancora ambientare, al nord c'è un clima differente da Scauri, dove vengo ogni tanto a trovare la mia famiglia e i miei amici». Una curiosità: la mamma Laura ha fondato nel 2019 l'associazione Camminatori del Golfo, di camminata sportiva iscritta all'Asi, che conta quasi 100 iscritti. Stefano resterà in zona fino all'11 giugno, prima di ripartire per la città giuliana. Dal 2017 al 2019 ha svolto a Roma la professione di psicologo-psicodiagnosta alla Clinica dello stress, una struttura nata per volontà dell'EuroDap (Associazione europea disturbi da attacchi di panico). Tornando alla poule finale di Jesolo, lo scudetto si è deciso nel girone di ritorno, con i piemontesi che hanno ottenuto un doppio successo sui siciliani del Contesse (2-0) e sui detentori del Calcio Veneto (1-0), che ha permesso ai granata di staccare il pass per la Champions League che partirà a settembre contro squadre del calibro di Tottenham e Chelsea. Subito dopo aver festeggiato l'ambito trofeo sono arrivati anche i complimenti del presidente del Torino Calcio, Urbano Cairo.

Andrea Gionti

