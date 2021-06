L'INIZIATIVA

Amira ha 26 anni, è arrivata nel nostro paese dalla Libia quasi due anni fa, con Hana e Salim, i suoi due piccolissimi figli, in cerca di una casa e di un lavoro. Alle esigenze di Amira - e a quelle di molti altri uomini e donne come lei - risponde il progetto Per.Se.O. - Percorsi, Servizi, Orientamento all'inclusione socio lavorativa dei titolari di protezione internazionale, finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI) - autorità responsabile Ministero dell'Interno - attivo su Roma, Latina e Frosinone.

Il progetto, che vede capofila la Società Cooperativa Sociale Integrata Karibu, Per.Se.O., si pone l'obbiettivo di favorire - grazie al coordinamento tra politiche del lavoro, dell'accoglienza e dell'integrazione - l'inserimento socio-lavorativo di migranti, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili: minori stranieri non accompagnati, donne sole con figli a carico, nuclei monoparentali purché titolari di protezione internazionale e di protezione sussidiaria fuoriusciti dal sistema dell'accoglienza da non oltre 18 mesi.

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, il 22 giugno dalle 14.30 presso la Città dell'Altra Economia a Roma, si terrà il Seminario di lancio e tavolo di confronto Passioni e resilienza: storie di integrazioni curato dai partner del progetto Per.Se.O. Oltre ai contributi di esperti e delle associazioni che si occupano di integrazione socio-economica, assistenza sanitaria e psicologica e tutela del lavoro, sarà dato ampio spazio alle storie di resilienza di persone che sono riuscite a superare gli ostacoli, ricostruire prospettive e ricostruirsi attraverso il lavoro: dall'agricoltura all'artigianato, alla cucina, esperienze spesso anche creative e socialmente utili che danno un contributo ricchissimo al paese che li accoglie. Aggiornamenti su facebook.com/AssociazioneAddress.

