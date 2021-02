© RIPRODUZIONE RISERVATA

SERMONETAAl via dal prossimo 8 marzo il Laboratorio Sermoneta, frutto dell'accordo siglato tra l'amministrazione comunale del centro lepino e il dipartimento di Architettura dell'università Roma Tre. Obiettivo della collaborazione, che avrà una durata di tre anni, è promuovere attività di ricerca, di studio e di ipotesi progettuali mirate al recupero del centro storico sermonetano. Con l'inizio del secondo semestre dell'anno accademico, «saranno coinvolti 25 studenti spiegano dal Comune - che arriveranno da Lazio, Umbria, Toscana, Piemonte e Abruzzo, oltre a docenti, ricercatori e studenti del corso di laurea specialistica in Architettura-Restauro, del master e del dottorato di ricerca». I dettagli dell'accordo sono stati definiti nei giorni scorsi in un incontro tra il sindaco, Giuseppina Giovannoli, l'assessore all'Urbanistica, Gabriele Menossi, e il responsabile dell'area urbanistica del Comune, Patrizia Marchetto, insieme alla delegazione del dipartimento di Architettura con i professori Michele Zampilli, responsabile scientifico del progetto, Andrea Filpa, Pierfrancesco Ungari e Marco Canciani, membri del collegio docenti e due laureandi. Una prima fase sarà ovviamente destinata agli studi preliminari sul centro storico e sul tessuto urbano, si passerà quindi all'elaborazione di progetti di recupero edilizio e ipotesi di riuso di manufatti e spazi pubblici e all'attivazione di laboratori didattici e non mancheranno iniziative promozionali e divulgative quali mostre, convegni, seminari, laboratori didattici nonché l'interazione con realtà presenti sul territorio come associazioni culturali, scuole, operatori turistici. Grazie all'accordo, inoltre, Roma Tre fornirà assistenza tecnico-scientifica per la redazione di progetti e l'ottenimento di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari.A.T.