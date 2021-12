Giovedì 2 Dicembre 2021, 05:02

PRIVERNO

Sarà inaugurato sabato 4 dicembre alle ore 18,30, a Priverno, il ristrutturato Teatro comunale di via San Giovanni, nel cuore della zona storica alta della cittadina lepina. Sarà intitolato al grande attore romano Gigi Proietti. Per l'occasione saranno presenti i familiari, in particolare la moglie Sagitta Alter e le figlie Susanna e Carlotta Proietti, entusiaste di questa bella iniziativa messa in campo, in pochi mesi, dalla sindaca Anna Maria Bilancia, in stretta collaborazione con l'assessora alla cultura Sonia Quattrociocche e con l'assessora regionale Enrica Onorati. Oltre al taglio del nastro verrà scoperto il murales dedicato a Gigi Proietti, eseguito nel foyer del teatro, dall'artista romano Lucamaleonte noto in campo internazionale come esponente della Urban Art. Lucamaleonte al Tufello, dove visse in gioventù l'attore, ha realizzato il murales D'après Gigi, mentre a Priverno si è cimentato nei mesi estivi a dipingere murales nelle pareti delle palazzine scolastiche.

Nell'occasione si svolgerà anche l'apertura ufficiale della stagione teatrale con una magnifica sorpresa perché a salire sul palco, sabato sera (ore 19), per una performance personale sarà proprio una delle figlie di Gigi, ovvero Carlotta Proietti (l'altra sorella Susanna è sceneggiatrice e costumista) che reciterà con Gianluigi Fogacci (attore e regista) nella commedia The Prudes di Antony Nielson. Una commedia sulla relazione di coppia in crisi per calo di desiderio nella quale ironia e humor coinvolgeranno anche gli spettatori.

In seguito il cartellone teatrale della stagione 2021-2022 offrirà altre oppurtunità con una serie di spettacoli teatrali A riveder le stelle a cura dell'Atcl Lazio e Matuta Teatro a partire dal 7 gennaio prossimo.

Tornando alla manifestazione inaugurale c'è da sottolineare che la sindaca Bilancia e l'assessora alla cultura Sonia Quattrociocche attendono con ansia ed emozione questa serata inaugurale di un Teatro Comunale completamente ristrutturato dedicato al Maestro Gigi Proietti ricordando all'unisono che l'idea è venuta subito dopo la scomparsa dell'attore romano tanto che «ci fu molto entusiasmo spiegano nel mettere in campo tale iniziativa poiché i lavori di ristrutturazione del teatro volgevano al termine». Poi aggiungono che «dell'attore abbiamo amato ogni parola e ogni gesto, la semplice genialità, la passione e la capacità di emozionare che nella sua straordinaria carriera artistica ci ha generosamente donato». «Dalla corrispondenza firmata, tra la famiglia e il Comune dice la sindaca e con il loro semplice desiderio si è voluto regalare alla comunità privernate un titolo di pregio al luogo simbolo della crescita culturale e sociale della città lepina».

Sandro Paglia

