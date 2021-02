© RIPRODUZIONE RISERVATA

SABAUDIAAspiranti soldati a Sabaudia per provare la vita militare. Si è svolto nei giorni scorsi, all'interno della caserma Santa Barbara di Sabaudia, sede del Comando Artiglieria Controaerei, l'open day a favore dei giovani candidati volontari in ferma prefissata, provenienti dalle province di Latina e Frosinone. In attesa di svolgere le fasi finali del concorso hanno partecipato ad una giornata formativa finalizzata ad un primo approccio con la vita di caserma.Il personale Infoteam del Comando, dedicato a fornire tutte le informazioni necessarie a chi vuole approcciarsi al mondo militare, ha riportato la testimonianza diretta della propria esperienza ed ha accompagnato i giovani in una visita alle strutture addestrative e logistiche della caserma, nel pieno rispetto delle normative contro la diffusione del covid 19.Nel corso della visita, sono state illustrate le capacità d'impiego della specialità controaerei dell'Esercito Italiano e presentati i sistemi d'arma a corta e cortissima portata Stinger e Skyguard, il missile superficie-aria SAMP/T e la capacità di difesa contro micro e mini velivoli a pilotaggio remoto. Il generale di Brigata Fabrizio Argiolas ha incontrato i ragazzi e ha sottolineato l'importanza che rivestono il ricambio generazionale e la formazione professionale delle nuove leve per la Forza Armata. «Gli sbocchi occupazionali e le prospettive di carriera debbono essere il motore del vostro crescere ha sottolineato Argiolas - per riscoprire quei valori di lealtà e spirito di corpo, che creeranno legami indissolubili nel tempo».E.Pie.