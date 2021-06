GLI EVENTI

«Essere qui oggi è una specie di miracolo». Un pensiero unanime dal tavolo della conferenza stampa che si è svolta ieri presso la sala De Pasquale del Comune di Latina per presentare Milagro, rassegna estiva che verrà ospitata nell'arena del Museo Cambellotti e anche nell'area del Coni a Latina. Il programma contiene 8 appuntamenti e vedrà alternarsi molti attori di un certo calibro, con la speranza che sia una ripartenza definitiva. Quello che è emerso chiaro nella conferenza è il fatto che in questo momento così particolare, con il mondo dell'arte e la cultura che ha pagato probabilmente uno dei prezzi più alti, è necessario fare rete. Ed è proprio quello che è accaduto con Milagro.

Hanno presentato la rassegna il sindaco di Latina Damiano Coletta, l'assessore alla Cultura Silvio Di Francia, l'attore e regista pontino Clemente Pernarella, Luca Fornari Amministratore delegato dell'Atcl e il direttore artistico dell'Atcl Alessandro Berdini.

«Una grande emozione poter presentare questa rassegna ha detto il primo cittadino perché tutti abbiamo bisogno di tornare a vivere e a respirare la normalità e vedere uno spettacolo dal vivo fa la differenza, la pandemia ce lo ha dimostrato. Latina ha moltissime forme di espressione artistica, vederle insieme significa fare un lavoro migliore e utile per la città». «E' un'estate particolare gli ha fatto eco l'assessore Silvio Di Francia di ripartenza. E non sarà la sola iniziativa. Proprio in queste ore verrà pubblicato il bando per le associazioni pontine che avranno a disposizione due palchi importanti, quello del Cambellotti e quello dei giardini del Comune, oltre che le case di quartiere». Di Francia ci ha tenuto a specificare che «Nel corso dell'apertura di Milagro si terrà una piccola manifestazione introduttiva con tutti i tecnici e gli operatori della cultura che hanno passato un periodo nero senza lavoro. Ma è solo grazie a loro che si potrà ripartire». Gli spettacoli saranno in programma dal 6 luglio al 10 agosto: «L'idea è quella di proporre un viaggio ha spiegato Alessandro Berdini - dall'epopea dell'Iliade, Eneide e Odissea rivisti e portati in scena da Massimo Popolizio e Massimo Vertumuller, per passare ad altri classici come l'Orlando Furioso di Clemente Pernarella, o agli omaggi ad Anna Maria Ortese e Alda Merini con Iaia Forte e Alessio Boni e alla modernità con Antonio Rezza e Flavia Marella ed Edoardo Leo». «Il nostro impegno ha spiegato l'amministratore delegato dell'Atcl Luca Fornari è far capire che la cultura è lavoro. Ora è il momento di ripensare con le amministrazioni locali, come abbiamo fatto con Latina, un modo nuovo di fare sistema ed essere attrattivi». Clemente Pernarella porterà in scena a Latina L'orlando furioso, spettacolo già presentato con successo a Ninfa ma che nel capoluogo non era mai stato messo in scena: «Sono felice di poter essere qui nella mia città e sono ancora più felice di sapere che molti colleghi importanti faranno lo stesso».

Francesca Balestrieri

