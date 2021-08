Giovedì 12 Agosto 2021, 05:01

LA SITUAZIONE

Ancora 54 nuovi casi in provincia di Latina, secondo i dati forniti dal bollettino quotidiano della Asl. Un dato che porta a quota 472 il totale dei contagiati dall'inizio di agosto, con una media di 43 positivi al giorno, già il doppio di quella di luglio. Nel dettaglio, il numero più elevato è questa volta riportato dal comune di Terracina, che conta 18 casi tutti relativi a piccoli focolai diffusi in ambito familiare e amicale, seguito da Aprilia con 10. Sono stati poi accertati altri cinque positivi a Latina, quattro a Fondi, tre sull'isola di Ponza, tutti locali e risultati contatti di casi già noti, due nei comuni di Gaeta, Minturno e Sermoneta e uno infine a Cisterna, Lenola, Rocca Massima, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze, Sperlonga e Sonnino. Da otto giorni però non si registrano ulteriori decessi, al momento fermi a tre dall'inizio del mese. Sono stati invece altri cinque i ricoveri a fronte di 19 notifiche di guarigione. Un ultimo dato riguarda infine la campagna vaccinale, che segna 3.684 dosi somministrate nelle scorse 24 ore. Intanto, proprio ieri è arrivata la notizia di un possibile nuovo focolaio nel piccolo comune di Roccasecca dei Volsci. Un anziano è risultato positivo al covid nei giorni scorsi, era vaccinato e non presenta sintomi gravi. Ma ricostruendo i contatti nel corso dell'attività di tracciamento condotta dal dipartimento di prevenzione della Asl è emerso che l'uomo aveva partecipato, il 1 agosto, a una gita del centro anziani organizzata dal comune. Ieri quindi sono stati sottoposti a screening tutti i partecipanti all'evento e sono risultate altre sette positività al test rapido, che andranno ora confermate da un tampone molecolare. Tutte le persone sono però in buone condizioni di salute. Il sindaco, in attesa del responso definitivo, invita però la cittadinanza ad osservare le regole di protezione e ad indossare la mascherina anche all'aperto.

La.Pe.

