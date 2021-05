1 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







LA RIFLESSIONE

Oggi è la festa del lavoro, ma mai come quest'anno la situazione è molto critica. La pandemia ha fatto chiudere molte aziende e molti lavoratori sono ancora in cassa integrazione. Non sarà possibile, come di consueto, fare grandi manifestazioni di piazza, ma i sindacati di Cgil, Cisl e Uil di Latina non vogliono lasciar passare sotto silenzio la festa dei lavoratori. «Nel nostro territorio nel 2020 sono mancati all'appello 1.200 posti di lavoro rispetto al 2019, quando se ne erano contati in totale 210.700 spiegano i segretari confederali Giovanni Gioia, Roberto Cecere e Luigi Garullo Preoccupa anche la situazione dei più giovani: in tutta la regione si è assistito a un calo dell'occupazione del 7,1% nella fascia 15-24 anni».

Sono proprio gli ammortizzatori sociali, allo stato attuale, ad aver evitato il peggio: «Con questo strumento spiegano i segretari - la provincia di Latina è riuscita a salvare migliaia di posti di lavoro. Tra cassa ordinaria, straordinaria e in deroga sul territorio pontino sono state concesse oltre 18milioni di ore di cassa integrazione, che mediamente hanno salvaguardato e assicurato un reddito, anche se decurtato, a oltre 10mila persone. E l'appello in questa giornata, è questo: Si deve ripartire dal lavoro, offrendo un futuro di lavoro e di dignità ha chi ormai tentenna e quasi non ci crede più. E lo slogan scelto per il primo maggio 2021 dunque non è casuale L'Italia Si Cura con il lavoro, per ribadire con forza che la ripartenza in sicurezza è possibile. La ricetta è ripartire facendo rete e in modo unitario: Cgil, Cisl e Uil vogliono ribadire insieme il valore della centralità del lavoro, per ricostruire su basi nuove il territorio e l'intero Paese e affrontare con equità e solidarietà le gravi conseguenze economiche e sociali della pandemia. Rispetto all'anno scorso qualcosa sta cambiando con la campagna vaccinale che rappresenta anche il simbolo della speranza che ci permetterà di poter uscire da questa calamità. Ripartire dunque in totale sicurezza, consapevoli che il lavoro e il vaccino sono l'unica medicina possibile per poter garantire un futuro migliore. Non potendo organizzare le celebrazioni in modalità tradizionale, i sindacati confederali hanno scelto di celebrare il Primo Maggio organizzando, unitariamente, tre distinti eventi sindacali che si svolgeranno presso alcuni luoghi simbolici del mondo del lavoro e che si svolgeranno a Terni, a Roma e a Rieti. Una delegazione della Cisl di Latina sarà a Roma, presso l'Ospedale dei Castelli. Saremo presenti con una folta delegazione, per dare forza a tutta la manovra che il Sindacato confederale sta mettendo in atto. E la scelta del luogo è simbolica perché vogliamo onorare l'impegno quotidiano dei sanitari.

Francesca Balestrieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA