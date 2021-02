IL PUNTO

L'emergenza Covid non si allenta e il Comune va verso la conferma delle ordinanze che dispongono, anche per la scuola, misure di contenimento che dovrebbero essere prorogate fino a domenica 21. Andando così in linea con l'ordinanza della Regione entrata in vigore lunedì. Confermata dal Comune la stretta per le attività che prevedono l'uso dei laboratori. La nuova ordinanza indicherà, come quella in vigore fino a domani «la sospensione dell'attività didattica in presenza, delle scuole Primarie e Secondarie di primo e secondo grado, comprese le attività di laboratorio, che continueranno a svolgere l'attività a distanza (Dad)». Resta garantita «la possibilità di svolgere l'attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali». Questo per il fronte scuola (va ricordato che l'ordinanza regionale sospende fino al 21 anche i servizi socioeducativi per la prima infanzia, fino a 36 mesi, e i servizi educativi delle scuole dell'infanzia), perché sarà prorogato anche l'atto che dispone altri tipi di provvedimenti. Come il coprifuoco dalle 21 alle 5 «salvo comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero motivi di salute», la chiusura di alcune aree dell'acropoli e l'interdizione dei parchi. Intanto interviene sul tema vaccini e ospedale il consigliere del Pd Francesco Zuccherini che, con i gruppi di centro sinistra a palazzo dei Priori, chiede uno screening di massa. «Ne usciremo solo potenziando la macchina dei vaccini somministrandoli a tutta la popolazione rapidamente. Ma non è l'unica azione da portare avanti. Una è la riorganizzazione dell'ospedale, per riportarlo un luogo sicuro ed evitare zone di promiscuità tra reparti Covid e non. L'altra è quella di cercare di effettuare uno screening di massa, gratuito e immediato, a tutta la popolazione perugina e, possibilmente, umbra». A proposito di vaccini, una delibera di giunta comunale informa che dal Comune c'è disponibilità per l'assegnazione a titolo gratuito all'Usl Umbria 1 di parte della struttura del cva di Ponte San Giovanni, grazie alla sinergia con la Consulta dei rioni e delle associazioni. Un'area che potrebbe essere destinata a punto vaccinale, come si spiega nell'atto, ma che non figura nella lista dei punti indicati dalla Regione, che per Perugia indica solo quello di Ponte d'Oddi. Su quest'ultimo c'è chi ha sollevato qualche perplessità. Ma anche nello stesso quartiere, sono più i favorevoli che altro. Anche dal comitato Ponte d'Oddi-Montegrillo c'è un sì: «Dal nostro punti di vista ben venga il fatto che sia stata scelta Ponte d'Oddi. Fa capire che con Mpntegrillo può essere centrale come quartiere». Viene chiesta solo attenzione all'aspetto dell'afflusso al punto vaccini «per evitare che si creino code a discapito dei residenti».

Riccardo Gasperini

© RIPRODUZIONE RISERVATA