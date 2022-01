Domenica 2 Gennaio 2022, 05:02

NEONATI E SORRISI

Il 2022 all'ospedale Santa Maria della Misericordia è cominciato con un fiocco rosa. La prima nata del nuovo anno si chiama Yasmin. La bimba è nata ieri alle ore 11.43 e pesa 3,700 chilogrammi. L'azienda ospedaliera ha riferito che è venuta alla luce con parto spontaneo, assistito dall'ostetrica Cristina Palandruzzi e dalla dottoressa Irene Giardina. Yasmin è la terzogenita per i genitori, la mamma Sabah Madi e il papà Kamel Kechad, una coppia di origini algerine che risiede in città.

La sere di San Silvestro l'ultima nascita al Santa Maria della Misericordia è stata invece quella di un maschietto, Lorenzo. Pesa 3,870 chilogrammi ed è venuto alla luce alle 22.21, anche lui con parto spontaneo assistito dall'ostetrica Linda Cerquaglia e dalla dottoressa Donata Delli Ponti. Il piccolo è il primogenito per la mamma Francesca Costa e il papà Andrea Coletti, una giovane coppia residente a Marsciano.

In occasione dell'anno nuovo, l'ospedale ha fatto un punto sulle nascite, parlando di un bilancio positivo. Per il 2021 appena trascorso, il numero dei nati all'ospedale Santa Maria della Misericordia è salito a 1932 rispetto ai 1836 del 2020 e i 1915 del 2019. I parti con gestanti positive al Covid-19 sono stati 38, di cui 14 con taglio cesareo, mentre quelli a basso rischio di completa gestione ostetrica (Bro), sono stati 286.

NOMI PIÙ SCELTI

L'analisi fornita dall'azienda ospedaliera riporta pure altri aspetti interessanti. Anche il numero delle nascite dei maschi è stato superiore a quello delle femmine, con una differenza che nel tempo è rimasta costante. Dal libro delle nascite si conferma Leonardo, per il secondo anno consecutivo, il nome maschile più utilizzato (55) nel 2021, seguito da Tommaso (38) e Lorenzo (33). In testa, per i nomi femminili, quelli di Aurora (33), Sofia (33) e Matilde (24).