LE RADICI

Tutti in piedi per Andrea. Andrea Tomassini, 17 anni, iscritto da ieri mattina nell'Albo d'Oro, è stato il simbolo del XX Giugno. Tutti in piedi quando è tornato a sedersi sulla sua sedia a rotelle di ragazzo speciale dopo aver ringraziato sindaco e consiglio comunale per l'iscrizione dal leggio della Sala dei Notari. Applausi e occhi lucidi. Anche da parte dell'altro Andrea protagonista del XX Giugno, il sindaco Romizi.

«Ringrazio il sindaco e tutto il consiglio comunale per avermi permesso di essere qua e aver creduto in me», ha detto. La sua canzone, Mai mollare, come ha ricordato il padre, è nata quasi per scherzo dopo l'ultima operazione di Andrea al Bambin Gesù, con la volontà di trasmettere a tutti la forza per affrontare i problemi della vita, soprattutto per i coetanei di Andrea, in un momento difficile come quello pandemico. «Accogliamo questo riconoscimento -ha detto papà Mirco- con grandissimo orgoglio, che ci ripaga di tanti sacrifici che abbiamo fatto dalla nascita di Andrea».

Prima di Andrea avevano ricevuto applausi per l'iscrizione Mirella Alloisio, la partigiana che è stata anche assessore provinciale. Per lei ha ritiato il premio il figlio. «È per me un grane onore- ha detto in un messaggio letto dal figlio- trovarmi accanto ai personaggi come Francesco Innamorati e Walter Binni». Eppoi l'Anspi di PerugiaCittà della Pieve, cioè gli oratori. A ritirare il premio è stata il segretario del Comitato, Simona Renoni.

«Un riconoscimento che mi riempie di orgoglio e che mi servirà per lavorare sempre con maggiore entusiasmo», ha detto l'imprenditrice Nicoletta Spagnoli. Che, con il premio in mano, ha guardato in casa con affetto: «Spero che questo riconoscimento serva anche da stimolo per mio figlio Nicola affinché faccia tesoro della storia familiare per portarla nel futuro».

Soddisfatto dell'unità del consiglio comunale per i nomi inseriti nell'Albo d'Oro, il sindaco Andrea Romizi: «Queste sono le scelte che ci servono per ripartire perché abbiamo bisogno figure come quelle degli iscritti all'Albo d'Oro della nostra città che ci aiutano proprio a riorientarci, con il loro esempio, affinché ognuno di noi si senta artefice e responsabile di questa nuova fase».

Prima, sotto al monumento del XX Giugno ha ricordato il discorso del presidente Mattarella per il 2 giugno e ha usato le parole di Umberto Calzoni: «artroviamo tutti 'n sentimento!. Alle celebrazioni il prefetto Antonio Sbordone e la presidente della Regione, Dotanella Tesei.

Lu.Ben.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA Lunedì 21 Giugno 2021, 05:02