«Vorrei avere al mio fianco, nel visitare la terra in cui ha trovato origine la nostra fede, almeno un fedele per ciascuna delle nostre parrocchie». Con questo auspicio il cardinale Gualtiero Bassetti ha annunciato un pellegrinaggio diocesano in Terra Santa che, pandemia permettendo, si terrà in primavera a conclusione del suo episcopato perugino-pievese iniziato dodici anni fa, il 4 ottobre 2009. È emerso al primo ritiro mensile d'inizio anno pastorale (2021-2022) del clero diocesano di Perugia-Città della Pieve dopo la pausa estiva. A relazionare a sacerdoti, diaconi e seminaristi è stato lo stesso cardinale arcivescovo Bassetti, mentre le comunicazioni-annunci di attività e iniziative sono state affidate al suo vescovo ausiliare monsignor Marco Salvi e ai direttori dei vari uffici e servizi diocesani. Riguardo il pellegrinaggio, Bassetti ha detto che «insieme porteremo in pellegrinaggio le icone mariane che mi hanno segnato e guidato nel cammino del mio servizio di pastore delle diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro e di Perugia-Città della Pieve: la Madonna del Conforto e la Madonna della Grazia, facendole sostare nella basilica della natività di Maria a Nazareth».