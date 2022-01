Domenica 16 Gennaio 2022, 05:05

VOLONTARIATO

Anche l'Associazione umbra per la lotta contro il cancro apre le porte al servizio civile universale. Promosso un progetto che si rivolgerà a studenti fra i 13 e i 18 anni intitolato Fumo, alcol e droga. Parliamone!. «Un tema di grande attualità, con cui si intende sensibilizzare la popolazione più giovane sui rischi e sulle conseguenze connesse al fumo, all'alcol e alla droga», spiega l'Aucc presieduta dall'avvocato Giuseppe Caforio. I volontari del servizio civile potranno contribuire alla costruzione di questo progetto e, contemporaneamente, dare il proprio apporto all'associazione, nello svolgimento della sua attività quotidiana. L'obiettivo è di dare la possibilità alla persona che farà questa esperienza di accrescere il proprio bagaglio culturale, professionale ma soprattutto umano. «Vogliamo entrare nelle scuole spiega Caforio - per parlare ai giovani sui rischi connessi all'utilizzo di queste sostanze con un linguaggio nuovo». Domanda di ammissione alla selezione a serviziocivile@favo.it, possono partecipare giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti alla data di scadenza del bando, prevista per le ore 14 del 26 gennaio. Si può presentare domanda per un solo progetto tra quelli disponibili ed esclusivamente tramite Spid.