Lunedì 15 Novembre 2021, 05:04

LA STORIA

Un volo giù dal muraglione di viale Indipendenza, tanta paura e un grandissimo sospiro di sollievo: è quanto accaduto a un giovane studente nella notte tra sabato e domenica. Il ragazzo è caduto dal muraglione che tocca Palazzo Calderini finendo nel giardino di un'abitazione sottostante. Il ragazzo, fortunatamente, nonostante i tanti traumi riportati è rimasto cosciente e ha potuto così chiamare autonomamente i soccorsi. I vigili del fuoco sono riusciti a recuperarlo proprio da viale Indipendenza per poi affidarlo alle cure degli operatori del 118. Inizialmente è stato portato in Sala Rossa, poi è stato spostato in Ortopedia: trenta giorni di prognosi proprio per le varie fratture riportate. Polizia al lavoro per ricostruire i motivi della caduta.

INCIDENTE ALLA STAZIONE,

CONDUCENTE FERITO

Sempre nella notte tra sabato e domenica incidente lungo via Mario Angeloni con un'auto finita contro le barriere di protezione. Tanta paura per il conducente: «È rimasto immobile a lungo, prima dell'arrivo dei soccorsi» fa sapere Lorenzo Brunetti residente tra i più attivi nell'opera di contrasto al degrado alla stazione. Oltre al 188, sul posto anche i vigili del fuoco che hanno liberato l'uomo dall'abitacolo e la polizia. Il conducente dell'auto è stato portato in pronto soccorso. Non risultano altre auto coinvolte.