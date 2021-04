15 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







LA STORIA

Chiedono una soluzione. La possibilità di rimanere nella casa che gli è stata assegnata due anni fa. Chiedono di poter andare avanti con la propria vita, stravolta dalla fine del 2011. Da allora, tra problemi di lavoro e di salute, ne ha passate tante una famiglia che abitava nel litorale romano e oggi vive in via Cimarosa, a San Sisto in un alloggio Ater.

Il contratto di locazione però sta per scadere, il 30 giugno. Ma i problemi della famiglia, che fa appello alle istituzioni, sono tutt'altro che terminati. In via Cimarosa ci sono arrivati dopo essere passati per l'Abruzzo (per motivi di lavoro) e 25 mesi trascorsi in una soluzione abitativa a Colombella.

Un percorso lunghissimo, da un certo momento in poi legato al linfoma di Hodgkin diagnosticato ad Alessandro, uno dei figli. È per le sue cure, alla struttura di Ematologia del Santa Maria della Misericordia, che Maria Grazia, Enrico, Barbara insieme ad Alessandro sono arrivati in città. Il percorso si è dimostrato durissimo. Maria Grazia ed Enrico hanno dovuto pensare anche a Barbara, l'altra figlia che in quella situazione complessa da affrontare si è ammalata gravemente. Anche per lei sono serviti ricoveri e cure in strutture specializzate fra Todi e Parma. La famiglia è sempre andata avanti, ha affrontato i problemi. Anche logistici, come quelli nella casa di Colombella dove tra l'altro c'erano tanti scalini da fare. Per 25 mesi la Croce Bianca è stata decisiva per portare Alessandro in ospedale per le terapie. Tante le richieste al Comune per un aiuto, una soluzione abitativa migliore. Alla fine, per la situazione di grave emergenza, è spuntata una soluzione: l'assegnazione di un alloggio a canone concordato. Alessandro però quell'appartamento in via Cimarosa «non ha fatto in tempo a vederlo».

Lì vivono Maria Grazia, Enrico e Barbara. Il lavoro è ancora un problema, come la salute che ha continuato a rendere la vita difficile, anche per Maria Grazia che fu donatrice di midollo per suo figlio. Raccontando al Messaggero la situazione, spiegano che oggi vivono con due pensioni di invalidità da 260 e 270 euro al mese. Ci sono la Caritas e la Croce Rossa a dare una grossa mano con il pacco alimentare. Zucchero, pasta, farina, pomodoro, tonno. Un aiuto decisivo perché i soldi disponibili servono per le medicine non sono coperte dal sistema sanitario e pagare il canone dell'appartamento. «Arriviamo al 10-15 del mese, e poi i soldi finiscono». Dopo l'arrivo della lettera che annuncia la disdetta del contratto di assegnazione dell'appartamento, che venne concesso in via temporanea, il futuro ora torna a farsi più incerto che mai. «Nel 2021 non si può vivere in questo modo. Io ho 60 anni, mio marito ne ha 61. Abbiamo perso tutto, tranne che la dignità e la voglia di ricominciare, anche se con tanta fatica». Da qui l'appello per trovare «una soluzione che ci deve pur essere». Una soluzione che sembra difficile perché l'emergenza Covid ha peggiorato tutto.

Riccardo Gasperini

© RIPRODUZIONE RISERVATA