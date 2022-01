Sabato 8 Gennaio 2022, 05:01

IL CASO

Si era innamorata di un soldato, per lui ha sacrificato soldi e beni. Peccato fosse una delle truffe più atroci ed odiose, perché basata su inganno amoroso ai danni di persone indifese.

I carabinieri della Stazione di Perugia, a seguito della querela sporta da una donna di 80 anni, hanno denunciato il presunto autore di una truffa ai danni della stessa, definita romantic scam, ossia truffa romantica. Il presunto truffatore (in inglese scammer), fingendosi un soldato in teatro di guerra, convince la vittima di essersi innamorato della stessa e una volta avuta la sua fiducia, si fa accreditare somme di denaro, dicendo che i soldi serviranno per poter rientrare in patria o per stare all'estero. Questo è quanto successo alla donna che, dopo mesi di chat su di una nota piattaforma social con scambi di foto, a volte anche intime, e dei quasi 10.000 euro dati ad un soldato tedesco in Siria, ha trovato il coraggio di denunciare tutto.

Il presunto reo avrebbe ricevuto diversi bonifici da parte dell'80enne che, per soddisfare le richieste del soldato, ha dovuto vendere dei mobili e degli oggetti. In una circostanza avrebbe richiesto alla donna 3.850 euro necessari per pagare una tangente al confine con l'Italia per poterle recapitare una scatola contenente un'ingente quantità di soldi che gli erano stati dati come premio. L'attività d'indagine ha fatto emergere, però, elementi indiziari di responsabilità per il delitto di truffa a carico di un 25 enne italiano cui è risultato intestato uno dei conti correnti.

UBRIACHI E DROGATI

ALLA GUIDA

Da Perugia a Città della Pieve. I militari della compagnia negli ultimi giorni hanno svolto controlli del territorio nella zona del Trasimeno: identificate quasi 300 persone, 97 delle quali già note ai carabinieri. Denunciato un 40enne perché alla guida ubriaco, altri due per aver assunto droga e un minorenne trovato con marijuana. Diciotto multe per assenza di assicurazione, mancato uso di cinture di sicurezza e sorpassi pericolosi.