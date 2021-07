Sabato 10 Luglio 2021, 05:02

VITA DI QUARTIERE

Via dei Priori si racconta in un click. Anzi, 38 (e presto uno di più per una nuova apertura). Tante sono le fotografie da ieri esposte lungo le scale mobili che collegano con viale Pellini, che portano all'attenzione di tutti le realtà commerciali della via. A realizzare gli scatti, in sinergia con l'associazione Priori presieduta da Maria Antonietta Taticchi, è stato Armando Flores Rodas, entrato nel cuore delle tante attività, dalla ristorazione fino all'artigianato. Un mondo tutto da scoprire che con la mostra fotografica comincia a farsi conoscere sempre di più. È il cuore dell'obiettivo del progetto, che punta anche a ridare slancio alle attività messe a dura prova dai mesi di pandemia. «Passando lungo la via non tutti immaginano che dietro alla vetrina c'è un mondo da scoprire», spiega al Messaggero Armando Flores Rodas. «Ci sono volti, ci sono colori, c'è la storia. Per me è stato un vero e proprio viaggio e oggi mi sento uno di loro. Non mi aspettavo tanta accoglienza e alla fine posso dire che è stato davvero un lavoro emozionante». La mostra fotografica (che rimarrà lungo le nuove scale mobili per un mesetto) è la fase 1 del più ampio progetto Prenditi tempo, che prossimamente farà conoscere ancor di più quel mondo che si sviluppa lungo l'asse di via dei Priori. C'è stata nel frattempo una sorpresa, una poesia di Vittoria Maltese, a via dei Priori e ai suoi negozi.

Ri.Ga.