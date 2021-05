28 Maggio 2021

VITA DI QUARTIERE

Un pranzo sociale in piazza. L'iniziativa è quella in via Birago promossa dalle associazioni MenteGlocale e Cap 06124, con il coinvolgimento di commercianti della via e in collaborazione con la parrocchia dei Santi Savino e Biagio. L'occasione è quella della festa della Repubblica, mercoledì 2 giugno, per tornare a vivere insieme e, ovviamente, in tutta sicurezza. Il menu del pranzo, su prenotazione, è quello di cibi e bevande che saranno proposti dagli esercizi commerciali del quartiere (Co.Gi - Alimentari di quartiere, Dolci tentazioni di Silvana Scandurra, Pizzeria da Giulio il Baffo, POPUP - libri / spunti / spuntini). Dalle 15 I giochi di una volta corsa coi sacchi, tiro alla fune in piazza e nel parco tra i palazzi, spazio verde rimesso a nuovo da CAP 06124 e nel quale verrà a breve attivato, in sinergia con l'Università degli Studi di Perugia, un orto didattico di quartiere. Sempre nel pomeriggio, a cura di Gran Tour Perugia, si potrà partecipare all'itinerario L'architettura modernista a Perugia. Dal Cinema Lilli a Via Birago (info e prenotazioni 371 3116801). Durante la giornata si potrà poi sostenere la raccolta fondi per la sistemazione del parchetto della scuola Calvino Cena, Istituto Comprensivo Perugia 4. L'iniziativa rientra nelle attività promosse da MenteGlocale in collaborazione con CAP 06124, nell'ambito del percorso di rigenerazione urbana. Cri. Map.