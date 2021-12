Domenica 12 Dicembre 2021, 05:03

VITA DI QUARTIERE

Un parco dove il rilancio a suon di eventi e una sempre maggiore presenza di cittadini fa dimenticare gli anni pieni di problemi che l'avevano reso fra i più critici della città. Ha cambiato decisamente volto il Chico Mendez, dove ieri c'è stata la grande inaugurazione del mercatino natalizio. È l'ultima iniziativa promossa dall'associazione Natura Urbana che, grazie alla sinergia con tante realtà, in particolare la scuola del territorio (con l'impegno dei bambini, degli insegnati e delle famiglie), continua a muoversi «per un parco a misura di bambino». L'ha ricordato con forza ieri il presidente Daniele Ercolani, che assieme al sindaco Andrea Romizi, all'assessore Otello Numerini e al dirigente della Direzione Didattica 2 Circolo Jacopo Tofanetti ha inaugurato nel pomeriggio l'area degli stand. Tante, tantissime le persone, soprattutto residenti della zona, che non sono volute mancare a quel momento di festa. Le bancarelle disposte lungo le vie del parco, saranno aperte anche oggi e in programma ci sono soprattutto laboratori e iniziative rivolte ai più piccoli (dalle letture alla musica, dai giochi ai canti). «Per iniziative così è fondamentale continuare a rafforzare la rete di collaborazioni con soggetti pubblici e privati: una rete che oggi ha consentito di raggiungere un grande traguardo».

Una sinergia apprezzata dal Comune perché li eventi promossi portano sempre più persone nei parchi e «le sane frequentazioni danno una maggiore percezione di sicurezza», ha detto Numerini. Per il sindaco Andrea Romizi solo con «una positiva collaborazione fra cittadini, associazioni, aziende e istituzioni si riaccendono le luci nei parchi». Fa da esempio il Chico Mendez, dove all'impegno per la sinergia seguono eventi che riempiono i viali del parco. L'ultimo ha portato in anticipo la magica atmosfera delle festività, con Babbo Natale a spasso a distribuire caramelle per la gioia di grandi e piccini.

Ri.Ga.

