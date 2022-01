Domenica 16 Gennaio 2022, 05:05

VITA DI QUARTIERE

Per la cura del verde continua l'impegno delle associazioni. Ma non ci sono solo le buone azioni dei cittadini, continuano infatti le segnalazioni per i parchi dove c'è bisogno di interventi di rilancio più corposi. L'ultima segnalazione in fatto di degrado, dettato anche dai cattivi comportamenti di qualcuno dei frequentatori del parco, arriva da San Marco. Il quartiere sarà presto oggetto di interventi importanti in fatto di tutela dell'ambiente, ma i problemi non mancano. Al parco del percorso verde in collina, nella parte bassa del quartiere versante Ponte d'Oddi, sono stati segnalati vari cestini stracolmi, alcuni dei quali abbattuti dai vandali, e molti rifiuti a terra. Proprio lì, recentemente, un progetto Comune-Afor ha permesso di piantumare alcuni alberi e essenze arboree, rinvigorendo il verde dell'area.

Ci sono però ancora tanti punti problematici soprattutto a causa di due zone della collina interessate da frane. L'ultima non ancora risanata. Parte del percorso è, anzi dovrebbe essere off-limits. Le reti a protezione sono però state divelte. Ci sono anche un paio di panchine inutilizzabili proprio perché sepolte dalla frana. Uno scenario più volte segnalato dai cittadini, ma sempre rimasto tale. E, a proposito di problemi, i residenti della zona segnalano ancora una volta la piaga dei ragazzini che hanno scambiato i viali del percorso verde come una pista per motorini. Episodi si sarebbero verificati anche recentemente nelle ore notturne.

Sull'altro piatto della bilancia ci sono dei parchi dove continua il rilancio promosso dalle associazioni dei quartieri. Quelle che si muovono nell'ambito del progetto comunale Futuro nel Verde e che hanno deciso di continuare a mobilitarsi per il proprio quartiere. Sono di questi giorni infatti i rinnovi di alcune convenzioni, arrivate alla scadenza. Il Comune ha provveduto a prolungare le convenzioni per varie aree verdi. Quella sottoscritta per Villa Pitignano, dove si muove il centro socio culturale del quartiere, quella sottoscritta con l'Associazione Lavori in Corso, quella con il Circolo Arci La Piroga, l'asd Polisportiva Ponte Rio Montelaguardia e centro socio culturale 1 Maggio di Ponte San Giovanni. Tutte si sono mosse con interventi che «hanno migliorato l'arredo urbano e la vivibilità delle aree verdi, favorendo l' attività fisica all'aperto ed i momenti di aggregazione che garantiscono un miglior controllo del territorio atto a prevenire situazioni di degrado». In campo ci sono anche aziende del territorio che hanno aderito al bando per la cura delle rotatorie stradali. Anche qua alcune proroghe chieste direttamente dagli sponsor «tenuto conto dell' esperienza positiva maturata», come spiega un atto del Comune. Sono le Officine Piccini per l'omonima rotatoria a Ferro di Cavallo e Umbra Acque per alcune fasce stradali in via Benucci.

Riccardo Gasperini