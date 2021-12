Mercoledì 1 Dicembre 2021, 05:02

VITA DI QUARTIERE

Marciapiedi stretti, pieni di buche e di ostacoli. Al punto da costringere chi passa a scendere in strada. Continuano le proteste in varie zone della città per i passaggi pedonali a pezzi. Una soluzione per alcune zone critiche sta arrivando grazie al piano dedicato che affianca quello delle strade, ma le criticità da affrontare sono tante. Succede anche a ridosso di luoghi particolarmente frequentati e di zone piane di studenti, più o meno grandi. Come ad Elce, lungo via Innamorati, che dovrebbe essere toccata proprio dal piano di risanamenti. Ma intanto, i problemi non sono pochi. Da una parte ci sono spesso le auto a fare da ostacolo, dall'altra un marciapiede che deve fare i conti con una pavimentazione particolarmente danneggiata. E a rimetterci sono i pedoni costretti a scendere in strada.

LO SCENARIO

Come accaduto, tanto per fare un esempio, ad una residente della via che la scorsa settimana ha dovuto raggiungere la propria automobile, parcheggiata a poche centinaia di metri, con due valige al seguito. Impossibile sfidare le buche. Non è la prima volta che quel tratto finisce sotto osservazione. Altri residenti avevano chiesto un guro di vite sottolineando oltretutto che il piano calpestabile si stava rovinando da tempo con l'aumentare della circonferenza degli alberi presenti lungo il tratto. Quella di via Innamorati è una zona sempre piena per la presenza di alcuni dipartimenti universitari a poche centinaia di metri e di una scuola, ora in fase di ristrutturazione. Ma ci sono anche servizi e negozi e il rischio di cadere è alto per tutti quelli che si trovano a passare lì.

L'ATTESA

L'attesa per un giro di vite in zona sale anche perché da poco è stato eseguito dal Comune un intervento nella vicina piazza dell'Università, con la manutenzione del marciapiede antistante il Rettorato. Nell'ambito del piano dovrebbe essere toccata anche l'area oggetto delle recenti polemiche. Nell'ultimo punto sui lavori infatti il Comune aveva annunciato «il rifacimento del marciapiede lungo via Vecchi nel tratto che collega la rotatoria fino alla scuola Valentini, per circa 400 metri». Sempre a Elce, parlando di lavori fatti, completata da poco anche la riqualificazione del marciapiede in via Torelli. Lì le opere hanno riguardato un tratto di circa 450metri fino alla zona di fronte all'area verde. Messo a nuovo anche il marciapiede destro di via Siepi (la strada, appena fuori le mura del centro storico, che conduce alla clinica Liotti), per circa 90metri di lunghezza. Ne giorni scorsi è scattato il giro di vite per la realizzazione di un tratto di marciapiede in via Soriano, nella parte ricompresa tra l'incrocio con strada Settevalli e via Furio Rosi.

Riccardo Gasperini