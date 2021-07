Lunedì 26 Luglio 2021, 05:01

VITA DI QUARTIERE

Festa grande a Civitella d'Arna sabato pomeriggio per l'inaugurazione del nuovo Angolo delle Farfalle. A promuovere l'iniziativa Lamberto Salvatori, anima dell'associazionismo del territorio Arnate che ha contribuito così a far crescere una delle iniziative che rientrano nel progetto del giardinaggio di comunità, la perla del Piedubus del Benessere che guarda alla promozione dell'attività fisica all'aperto coniugandola con socialità, sostenibilità ambientale e sviluppo delle abilità tramite l'apprendimento cooperativo. «Il progetto sta mettendo radici anche in periferia», ha scritto la coordinatrice del Piedibus Erminia Battista via social raccontando la giornata. «Grazie a Lamberto Salvatori e alla sua squadra, il piccolo Angolo delle Farfalle di Civitella d'Arna si è arricchito di tanti dettagli», ha aggiunto. All'inaugurazione c'era anche l'assessore all'Ambiente Otello Numerini. Presente pure il maestro Francesco Quintaliani, che ha realizzato, come per altri punti di giardinaggio realizzati dai volontari del Piedibus, un nuovo coloratissimo cartello dedicato.

Per Civitella quella di sabato è stata una giornata ancora più particolare però, perché sono state inaugurate anche altre cose volute dalla Pro Arna e dai cittadini per abbellire il quartiere. Da viale dei Proverbi all'epigrafe dell'Antiquarium Arna la città scomparsa, fino ad una nuova scultura dell'artista perugino Francesco Tufo.

Riccardo Gasperini