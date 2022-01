Mercoledì 12 Gennaio 2022, 05:03

VITA DI QUARTIERE

Da una parte, sotto i portici di uno stabile in abbandono, ci sono segnali che riportano ai problemi che si verificavano in un passato non troppo lontano. Dall'altra, passaggi pedonali in qualche punto pericolosi, arredi danneggiati un po' dal tempo che passa ma anche dai vandali, giochi che hanno bisogno di una sostituzione perché datati. A fare da cornice l'area del parco di Sant'Anna, dove parlare di degrado è troppo, ma come fanno notare alcuni residenti della zona «i problemi non mancano» e «serve decisamente più attenzione». Anche in pieno inverno, quando le temperature sono basse e la voglia di fare due passi sotto casa proprio non si fa sentire, non manca chi punta i riflettori sul decoro delle aree verdi cittadine. Soprattutto quando si parla di uno dei principali parchi della città, come quello che si sviluppa da piazzale Europa a scendere. Se rispetto al passato, soprattutto in fatto di frequentazioni, la situazione al parco di Sant'Anna è migliorata (tant'è che quasi non si fa più sentire la piaga delle siringhe abbandonate), lo stesso non si può dire per la manutenzione del parco. È chi abita in zona e lo vive quotidianamente, ma anche chi lì ci passa solo per raggiungere e lasciare la zona del centro, che chiede più attenzione. Soprattutto in fatto di sistemazione dei passaggi pedonali. Ci sono dei punti in cui le mattonelle dei vialetti sono danneggiate, oppure mancano o addirittura sono rialzate dalle radici degli alberi creando, manco a dirlo, ostacoli pericolosi soprattutto per anziani e disabili. L'ultima segnalazione tocca le scalette che scendono dal distretto e vanno verso l'area cani, solo per fare un esempio. Di aspetti legati al decoro e alla fruibilità su cui serve intervenire ce ne sono tanti altri: la rete del campo da calcio danneggiata da tempo, lampioni accesi di giorno, cestini rovinati e qualche panchina non proprio messa bene. Nel complesso comunque il parco si presenta meglio di altri e proprio per tutelare questa situazione c'è chi chiede più attenzione. Anche perché spuntano segnali preoccupanti. In uno stabile a ridosso del parco spuntano ancora una volta tracce di bivacchi. Probabilmente presenze notturne, come già successo qualche anno fa. L'area era stata ripulita, ma la presenza di rifiuti preoccupa chi frequenta l'area. L'appello è scontato: controlli per monitorare la situazione. E i residenti chiedono di estenderli anche al parco, perché non mancano i cattivi comportamenti di qualche frequentatore, soprattutto per il vecchio problema della mancata pulizia degli escrementi dei cani da parte dei padroni.

Riccardo Gasperini