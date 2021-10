Giovedì 7 Ottobre 2021, 05:01

VISTI AL CLUB

Appuntamento nell'antica chiesa di Santa Maria di Ancaelle a Sant'Arcangelo, per i soci dei club lions Trasimeno e Corciano Ascanio della Corgna. La location, in quella che viene considerata la più antica chiesa del territorio lacustre, non è stata casuale, perché i presidenti dei due club, Lucia Roma Perego e Gianfranco Cialini hanno organizzato un meeting per trattare il tema I siti archeologici del lago Trasimeno. Gli insediamenti etruschi dal Trasimeno a Corciano. Tema affidato alla archeologa Barbara Venanti che, con chiarezza e dovizia di particolari, ha illustrato siti e reperti archeologici rinvenuti in zona. La trattazione ha riguardato i numerosi luoghi di culto da Caligiana a San Feliciano, fino agli ustrini con reperti delle pire in legno dove furono bruciati i corpi dei soldati romani caduti nella cruenta battaglia combattuta a Tuoro contro i cartaginesi di Annibale. Data l'importanza dell'iniziativa, ha presenziato anche il sindaco di Magione Giacomo Chiodini, che ha colto la possibilità di un ulteriore sviluppo turistico per il territorio, basato anche su percorsi archeologici. Presenti anche l'assessore alla cultura Vanni Ruggeri e la consigliera Vanessa Stortini. L'occasione ha reso possibile anche una visita alla Chiesa di Ancaelle, che ha consentito di ammirare i reperti archeologici che custodisce e i significativi cicli pittorici. Cicerone lo stesso presidente Cialini. Cialini, partendo dalla origine etimologica del nome Ancaelle, forse di derivazione etrusca, in quanto in precedenza il luogo ha ospitato un tempio etrusco dedicato alla dea Ankaria, ha illustrato le opere lì custodite. Ha ricordato che la chiesa appartenne ai Templari, cosa testimoniata da una croce patente affrescata nell'abside, poi ha mostrato la tavola di una maestà del 200 e gli affreschi rinascimentali di Giovanni Battista Caporali. Un personaggio in particolare, San Giuseppe, ripreso con in mano un filo con appeso un anello, è la interessante testimonianza del passaggio nella chiesa del frate tedesco Vinterio che, nella seconda metà del 400 aveva rubato a Chiusi il Sant'Anello dello sposalizio della Vergine, conservato nella cattedrale di san Lorenzo a Perugia. Tutti però hanno però potuto verificare il cattivo stato di conservazione degli affreschi in particolare l'Annunciazione che si sta sbriciolando, a causa dell'umidità. Non è mancato un colpo di scena finale. «Vorrei annunciarvi una scoperta ha detto Cialini - nell'abside della chiesa è comparso un cartiglio dalla cui lettura si potrebbe datare l'affresco di san Sebastiano e il suo committente: data 1408, committente l'abate Antonio Delvolta».

Luigi Foglietti