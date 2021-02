© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA DECISIONERevocata la sospensione dal servizio per sei mesi al dirigente medico accusato di violenza sessuale da due specializzande. Lo ha stabilito ieri il gip Natalia Giubilei a meno di una settimana dall'ordinanza eseguita dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della procura, dopo l'interrogatorio al medico.L'uomo, 44 anni, assistito dall'avvocato Nicola Barocci, si è presentato davanti al giudice e, da quanto si apprende, avrebbe fornito la propria versione ai due episodi denunciati dalle due colleghe, chiarendo e ridimensionando la sua posizione in relazione alle pesanti accuse. Che parlano di palpeggiamenti e approcci molto pesanti nei confronti delle due specializzande e relativi a fatti avvenuti nel 2019 e a fine 2020.Accuse sostenute con altrettanta forza dal procuratore capo Raffaele Cantone che aveva chiesto al gip gli arresti domiciliari e ieri ha dato parere negativo alla revoca.Ma evidentemente, secondo il gip, sono venute meno le esigenze cautelari tanto che oggi all'Azienda ospedaliera arriverà la comunicazione per cui il medico potrebbe da subito rientrare in reparto. Il professionista non ha ancora ricevuto alcun provvedimento ufficiale da parte del Santa Maria della misericordia, che aveva annunciato procedimenti disciplinari e anche la sospensione dallo stipendio. Si attendono quindi le nuove decisioni da parte della direzione generale in seguito alla revoca della sospensione.Mentre vanno avanti le indagini degli uomini agli ordini del tenente colonnello Giovanni Mele, ma anche l'avvocato Barocci è pronto a indagini difensive, dopo i nuovi elementi portati ieri dal professionista agli inquirenti: sarà quindi battaglia per smentire o confermare le accuse.Egle Priolo